Погода обязывает знать, как избежать обморожения

Середина декабря выдалась в Тверской области по-настоящему холодной. Несколько дней подряд температура воздуха днем держалась возле отметки в -15 градусов, а ночью местами опускалась и вовсе до -20. Сейчас морозы пошли на спад, но на подходе новая порция холодного воздуха.

Тёплые зимы так расслабили горожан, что нередко можно увидеть молодых людей зимой в осенней обуви, с открытыми лодыжками, в лёгких куртках и без головных уборов. Пора напомнить правила поведения при морозах.

«КП-«Тверь» связалась с руководителем спасательного отряда Тверского медицинского университета Андреем Кудашовым и узнала, как избежать обморожения и что делать, если оно все-таки произошло.

- Надо всегда одеваться по погоде. Переохлаждение начинается в первую очередь с головы и конечностей. Шапка должна закрывать уши, а на руках должны быть надеты варежки. Что касается обуви, то она должна быть на толстой подошве, а носки не синтетическими, - рассказывает Андрей Кудашов.

Со слов руководителя спасательного отряда, зимой надо стараться в принципе избегать одежды из синтетики, заменяя её изделиями из натуральных материалов или современным термобельём.

Шансы получить обморожение заметно возрастают на открытых пространствах, где холодный ветер способен понизить реальную температуру на 10 и даже 20 градусов. Прогулка по широкой улице, обдуваемой холодными ветрами, или нахождение вблизи водоема в разы повышают риск повреждения тканей организма.

Что касается признаков обморожения конечностей, то сначала они просто замерзают, затем начинают болеть, а в крайнем случае просто теряют чувствительность. Кожный покров при этом начинает белеть.

- Если обморожения избежать не удалось, надо обязательно зайти в теплое помещение. Пусть это будет подъезд или магазин, не стесняйтесь и заходите греться, - продолжает Андрей Кудашов.

Если, получив переохлаждение вы смогли добраться до дома, незамедлительно снимайте холодную одежду. После этого необходимо выпить теплую воду или сладкий чай. В случае если принятые меры не помогли или не оказали нужного эффекта, разотрите замерзшие части тела. Лучше всего для этой процедуры подойдут изделия из шерсти, а не алкоголь и различные мази.

А вот если обморожение вы получили, находясь за пределами города, вдали от населенных пунктов, помощь надо просить у проезжающих водителей. Правда, в этом случае придется соблюсти меры безопасности. Садиться к незнакомцу в автомобиль можно только при сторонних свидетелях, ну или на свой страх и риск.