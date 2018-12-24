2018-12-24T16:19:10+03:00
Общество

Погода обязывает знать, как избежать обморожения

Зима в Твери диктует свои правила
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Получить зимой обморожение очень простоПолучить зимой обморожение очень простоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Середина декабря выдалась в Тверской области по-настоящему холодной. Несколько дней подряд температура воздуха днем держалась возле отметки в -15 градусов, а ночью местами опускалась и вовсе до -20. Сейчас морозы пошли на спад, но на подходе новая порция холодного воздуха.

Тёплые зимы так расслабили горожан, что нередко можно увидеть молодых людей зимой в осенней обуви, с открытыми лодыжками, в лёгких куртках и без головных уборов. Пора напомнить правила поведения при морозах.

«КПТверь» связалась с руководителем спасательного отряда Тверского медицинского университета Андреем Кудашовым и узнала, как избежать обморожения и что делать, если оно все-таки произошло.

- Надо всегда одеваться по погоде. Переохлаждение начинается в первую очередь с головы и конечностей. Шапка должна закрывать уши, а на руках должны быть надеты варежки. Что касается обуви, то она должна быть на толстой подошве, а носки не синтетическими, - рассказывает Андрей Кудашов.

Со слов руководителя спасательного отряда, зимой надо стараться в принципе избегать одежды из синтетики, заменяя её изделиями из натуральных материалов или современным термобельём.

Шансы получить обморожение заметно возрастают на открытых пространствах, где холодный ветер способен понизить реальную температуру на 10 и даже 20 градусов. Прогулка по широкой улице, обдуваемой холодными ветрами, или нахождение вблизи водоема в разы повышают риск повреждения тканей организма.

Что касается признаков обморожения конечностей, то сначала они просто замерзают, затем начинают болеть, а в крайнем случае просто теряют чувствительность. Кожный покров при этом начинает белеть.

- Если обморожения избежать не удалось, надо обязательно зайти в теплое помещение. Пусть это будет подъезд или магазин, не стесняйтесь и заходите греться, - продолжает Андрей Кудашов.

Если, получив переохлаждение вы смогли добраться до дома, незамедлительно снимайте холодную одежду. После этого необходимо выпить теплую воду или сладкий чай. В случае если принятые меры не помогли или не оказали нужного эффекта, разотрите замерзшие части тела. Лучше всего для этой процедуры подойдут изделия из шерсти, а не алкоголь и различные мази.

А вот если обморожение вы получили, находясь за пределами города, вдали от населенных пунктов, помощь надо просить у проезжающих водителей. Правда, в этом случае придется соблюсти меры безопасности. Садиться к незнакомцу в автомобиль можно только при сторонних свидетелях, ну или на свой страх и риск.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Цифровые итоги 2018 года: в МТС рассказали о главных тверских трендах
Крупнейший в стране телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг проанализировал тенденции потребления интернета, сотовой связи и цифровых сервисов населением Твери и региона в уходящем году.
Новости 24
Здравоохранение названо одной из самых травмоопасных отраслей в Тверской области
Как правильно выбрать красную икру к празднику советуют жителям Тверской области
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области по-прежнему ниже эпидпорога
Тверскорй хоспис "Анастасия" вошел в пятерку лидеров федерального конкурса "Хедлайнер года-2018"
Женщина ударила ножом своего сожителя в Тверской области
Легковушка врезалась в фуру на автотрассе М-9 в Тверской области
Три человека пострадали при лобовом столкновении минивэна и грузовика в Тверской области
55-летний мужчина пропал в Тверской области
Дополнительные услуги при подключении цифрового ТВ могут незаконно навязывать жителям Твери и области
Из-за аварии на Восточном мосту Твери собралась пробка
Несовершеннолетнему продали телефон вместе с сим-картой в Тверской области
Легковушка пробила ограждение и упала с Восточного моста в Твери
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери