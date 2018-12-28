2018-12-28T12:11:48+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Тверской области за порядком будут следить более 1100 сотрудников силовиков

Присоединятся к ним и общественники
Альберт БОЙКОВ
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За порядком в Верхневолжье будут следить более 1100 силовиковЗа порядком в Верхневолжье будут следить более 1100 силовиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 26 декабря, губернатор Игорь Руденя провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тверской области. Главное темой собрания стал вопрос безопасности жителей Верхневолжья в предстоящие праздники.

О предпринимаемых мерах и планируемых мероприятиях главе области доложили доложили руководители региональных отраслевых министерств и ведомств в сферах здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, социальной защиты населения, представители областных управлений МЧС, МВД.

Так, в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество в местах массового пребывания людей будет организовано дежурство более 1100 сотрудников органов внутренних дел. Помощь им будут оказывать представители добровольных народных дружин, частных охранных организаций и казачества.

Кроме того, на площадках мероприятий и в учреждениях здравоохранения круглосуточно будут дежурить врачи, а бригады скорой помощи перейдут на усиленный режим работы.

Организовано в Верхневолжье и дежурство ремонтных бригад коммунальщиков, которые в случае возникновения аварий, должны оперативно их устранять.

Перейдут в усиленный режим работы дорожники, которые в том числе будут своевременно убирать снег с дорог в случае снегопадов, а также заниматься противогололёдной обработкой.

В новогодние каникулы в регионе запланировано проведение более 2770 праздничных мероприятий для детей и взрослых, поэтому перевозка людей, а в частности юных жителей Верхневолжья, будет сопровождаться усиленными мерами безопасности.

А органы социальной защиты населения уже составили график, согласно которому будут посещать семьи социального риска и рассказывать им о правилах пожарной безопасности, а ткже недопустимости оставления детей без присмотра.

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