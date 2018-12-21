Губернатор Игорь Руденя встретился с жителями Морозовских казарм и залинейного района Твери

21 декабря в Тверской епархиальной православной школе имени Тихона Задонского состоялась встреча жителей города с главой областного центра Алексеем Огоньковым и губернатором Тверской области Игорем Руденей.

О том, что глава региона также приедет на встречу для присутствующих стало сюрпризом, потому что в приглашении значилось, что на встречу приедут лишь представители администрации города.

Обсуждение продолжалось около двух часов. На повестку было вынесено три вопроса - расселение жителей из исторических домов - Морозовских казарм, УК и проблемы с тарифами ЖКХ на данном участке и снос того самого моста, что соединяет Двор Пролетарки и Залинейный район.

Общение для обоих сторон получилось продуктивным. По итогам встречи было принято создать городской комитет по решению вопросов расселения из казарм. Прежде чем приступать к этому серьезному и даже историческому шагу, необходимо учесть множество факторов. Отметим лишь, что из Морозовсикх казарм предлагают съехать всем жителем. В перспективе предполагается построить для них жилье или на выбор - выплатить денежные компенсации. Однако очень много нюансов еще надо проработать.

Вторым вопросом обсуждались завышенные тарифы и проблемы с управляющими компаниями, обслуживающими дома Двора Пролетарки. Губернатор призвал горожан самим контролировать деятельность УК.

По вопросу о виадуке через железнодорожные пути, Игорь Руденя отметил, что на предмет сохранения моста были проведены переговоры с РЖД. Решение данной проблемы в области обещали взять под контроль и отметили, что перспективы в целом положительные.

- Еще из того, что порадовало: нам обещали предоставить юридическое сопровождение, а, главное, мост пока пообещали не сносить. Однако несмотря на хорошие новости, нам во время встречи не было предоставлено никаких официальных бумаг, мы ничего не подписывали и никаких распоряжений не видели, что, конечно, настораживает. Поэтому расслабляться пока мы не собираемся, сбор подписей против сноса моста, с нашей стороны продолжается. Также мы пишем письма во всевозможные инстанции, - комментирует одна из участниц инициативной группы "Спасем мост вместе1".