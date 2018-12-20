Жители Тверской области набрали кредитов на миллиард евро
Кредиты:
74,4 млрд рублей - общая сумма выданных жителям Тверской области кредитов с начала 2018 года, или 1 миллиард евро.
Из них:
54,8 млрд рублей - сумма кредитов, выданных на потребительские нужды.
19,6 млрд рублей - сумма ипотечных кредитов.
57 950 рублей - приблизительная средняя сумма кредита, взятого в этом году на каждого жителя региона, включая младенцев.
Вклады:
149,4 млрд рублей - общая сумма банковских вкладов жителей Тверской области.
116 367 рублей - приблизительная средняя сумма вклада на каждого жителя Тверской области, включая младенцев.
В ЦФО по закредитованности нас обогнали лишь Москва, Московская, Белгородская, Воронежская и Тульская области. Если не считать Москву и область, среди соседей Тверская область - лидер по долгам населения банкам.
Суммы кредитов, выданных в этом году жителям соседних областей:
Псковская область - 33,3 млрд рублей.
Новгородская область - 34,6 млрд рублей.
Вологодская область - 72,3 млрд рублей.
Смоленская область - 50,7 млрд рублей.
Ярославская область - 71 млрд рублей.
Московская область - 771,4 млрд рублей.