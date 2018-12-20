С нового года в Тверской области за вывоз мусора будем платить больше

Если спросить, какая проблема в области на сегодня одна из самых обсуждаемых, то одной из них будет мусор, а точнее его вывоз и утилизация. А потому с 1 января, следуя федеральному закону, регион переходит на новую систему обращения с отходами. И по этому поводу уже начались споры и волнения. Так, противники перехода, который в свою очередь, естественно, гарантирует повышение тарифов, предупреждают, что область ожидает самый настоящий мусорный коллапс.

О том, чего ждать, как изменятся цены на вывоз мусора, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказали депутаты Законодательного Собрания Артем Гончаров и Владимир Барастов.

Изменится тариф

Если раньше плата за вывоз мусора зависела от квадратного метра, то теперь мы будем платить с человека.

- В среднем платеж увеличится на 55 %, - комментирует Артем Гончаров и сообщает цифры, которые уже обсуждались. - Для жителей многоквартирных домов Твери в среднем платеж составит 116-150 рублей, области - 95 рублей. Для жителей частных домов - 177 рублей.

Пример: если в квартире площадью 80 кв. метров проживают три человека, то плата составит 450 рублей. Ранее она была 81 руб. 60 коп. при тарифе 1 руб. 02 коп. за кв. метр.

Ощутимее всего подорожание ударит по жителям частных домов, особенно если там прописано много человек.

- Официально тарифы будут утверждены, отталкиваясь от расчетов РЭК. Объявят их, скорее всего, перед самым новым годом, - уточняют депутаты.

Должна измениться технология утилизации

- Государство пошло путем стимулирования регионов, создавая современные мусороперерабатывающие комплексы, переходя на раздельный сбор мусора. В Твери в качестве эксперимента уже несколько лет стоят контейнеры для пластика. В этом направлении и будет идти развитие, - отмечают депутаты.

Опасение вызывает то, что на последнем заседании депутаты Госдумы приняли документ, который узаконил так называемые стихийные свалки. И к двум законным - в Твери и Удомле - добавилось полтора десятка новых.

- Если говорить о приоритетах, то главная цель - не повысить тарифы, а именно решить проблему. На сегодня уже согласовано 16 временных площадок по сортировке мусора. Это Удомельский, Кашинский, Селижаровский, Оленинский, Вышневолоцкий, Сонковский, Кесовогорский, Старицкий, Рамешковский, Лесной, Максатихинский, Западнодвинский, Ржевский, Торжокский районы и Тверь.

Далее: на сегодня уже заключено 70% договоров на транспортировку, - комментирует Владимир Барастов. - И наконец, о мусороперерабатывающих заводах. Время диктует нам эти условия. На бочку, где все будет просто сжигаться, никто не согласится. На сегодня существует две технологии. Первая - когда мусор сжигается при температуре до 1000 градусов и зона вредных выбросов составляет несколько километров. А есть так называемая горячая плазма, когда мусор сжигается при температуре 5000 градусов и безопасная зона начинается уже через 100 метров. И вот проконтролировать, что появится у нас, обязаны мы - депутаты Заксобрания. А так, чтобы просто накрутили цену и ничего не сделали, этот вариант не пройдет.