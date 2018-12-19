Ёлочные базары 2018 в Твери: где купить ёлку на Новый год

Вы еще не поставили дома ёлку? И правильно! Особенно, если вы относитесь к тем, кто из-за новогоднего аромата любит елку живую. В Твери 20 декабря открываются ёлочные базары, где можно на свой вкус подобрать высокую или маленькую, пушистую или не очень красавицу. Мы подскажем, где купить самую красивую ёлку на Новый год.

И, кстати, в городе заработают аж 11 торговых площадок!

Итак, пробежимся по адресам.

В Заволжском районе купить живую елочку можно будет у дома № 2 по Молодежному бульвару, у дома № 188г по улице Горького и на разворотном кольце на улице Хрустальной.

В Московском районе будет организовано сразу пять торговых площадок по адресам: проспект Победы, напротив дома № 76; улица Левитана, у дома № 81; бульвар Гусева, на пересечении с улицей Можайского и у дома № 14, корп. 3; улица Орджоникидзе, в сквере напротив дома № 46.

В Центральном районе продавать новогодние ели будут на Тверской площади (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину) и у дома № 86 на проспекте Чайковского.

Жители Пролетарского района смогут купить ель между домом № 11 и домом № 13, корп. 1 на проспекте Калинина.

Напоминаем также, что с 15 декабря заработали в городе новогодние ярмарки. Горожан приглашают на улицу Новоторжскую, напротив домов № 5 и № 7, а также на улицу Трехсвятскую. Кстати, по последнему адресу можно приобрести при желании живую ёлочку в горшке.