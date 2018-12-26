Графики работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться во время праздников

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ (код Твери 4822)

Единый телефон спасения: 112

Водоканал: 62-01-02 (добавочный 0), работает с 8 до 20.50.

Единая диспетчерская служба администрации города по вопросам ЖКХ: 34-87-07, 34-93-84.

Диспетчеры по районам:

Заволжский район: 55-93-47

Московский район: 58-77-51

Пролетарский район: 75-28-75

Центральный район: 64-44-55

Тверьлифт: 42-96-72

Аварийная служба ЕРКЦ: 66-60-80 (сюда можно обращаться по проблемам электроснабжения в Твери и в области).

Газ: 04, 56-33-34.

ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Скорая помощь: 03

Тверская станция скорой помощи: 32-07-42, 33-77-59

Горячая линия Минздрава Тверской области: 8 800 333-93-72

Приемное отделение детской областной клинической больницы: 34-41-54

Бюро несчастных случаев (здесь помогут найти пропавших людей, собирают информацию из травмпунктов, моргов): 32-92-37, 32-95-18

Круглосуточная перевозка умершего из дома в морг: 69-00-31

ПОЛИЦИЯ И ЕЁ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дежурная часть УМВД: 02, 52-26-00

Городская полиция и Пролетарский район УМВД: 42-23-10

Заволжский отдел полиции Твери: 52-39-02

Московский отдел полиции Твери: 77-27-61

Центральный отдел полиции Твери: 34-20-84

Линейный отдел на станции Тверь: 32-03-37

Дежурная часть ГИБДД УМВД по Тверской области: 58-59-00, 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Тверской области: 58-42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, по Твери: 52-34-77

Отдел организации применения административного законодательства УМВД по Тверской области: 34-51-35

МЧС

Служба спасения: 01, 34-30-94

Единая дежурная диспетчерская служба ГО ЧС по Твери: 44-12-44

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

(с 31 декабря 2018 года по 8 января)

Все поликлиники Твери и области: С 30 декабря по 8 января (включительно) не работают.

3 и 6 января 2019 года с 9.00 до 15.00 принимают:

- дежурные врачи: терапевт, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог;

- центры выписки лекарств, службы неотложной помощи и прием вызовов на дом.

Все стационары Твери и области:

Дежурная смена работает 30 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2019 года по графику выходных и праздничных дней. 31 декабря, а также 3 и 6 января 2019 г. запланированы врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня.

Травмпункты:

Городская клиническая больница № 1: 31 декабря, 2, 4, 6 и 7 января - круглосуточно; 1, 3, 5 и 8 января - с 8.00 до 19.00.

Городская клиническая больница № 6: 30 декабря, 3 и 6 января - круглосуточно; 31 декабря, 2, 4, 5, 7 и 8 января - с 8.00 до 19.00.

Городская клиническая больница № 7: 1, 5 и 8 января - круглосуточно; 30 и 31 декабря, 2, 3, 4, 6, 7 января - с 8.00 до 19.00.

Стоматология экстренная - Городская клиническая больница № 1 им. Успенского, поликлиника №1, по адресу: Тверь, Беляковский пер, 9, тел.42-05-11. Работает в круглосуточном режиме для оказания экстренной стоматологической помощи в выходные и праздничные дни.

Стоматологические поликлиники:

Прием пациентов будет вестись согласно графику с 8.00 до 14.00.

2 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33), 42-28-42

3 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4), 42-08-89

4 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10), 52-72-72

3 и 6 января - стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 (ул. Орджоникидзе, 34), 58-43-01

8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47), 58-18-20

3 и 5 января - детская стоматологическая поликлиника (пр-т Чайковского, 24/2Б), 34-22-52.

ВЕТЕРИНАРИЯ

Тверская горветполиклиника - 31 декабря работает с 9.00 до 15.00. С 3 по 5 января - с 9.00 до 21.00, 6 января до 20.00. Сотрудники ветклиники 7 января будут отдыхать. Адрес: ул. Скворцова-Степанова, 84.

ГИБДД

Регистрационно-экзаменационный отдел Твери №1 работает 3 и 4 января - с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед. Все остальные подразделения МРЭО на территории Тверской области так же работают 3 и 4 января, но с 9.00 до 15.00. Выходные дни с 30 декабря по 8 января.

ПОЧТА

31 декабря и 6 января рабочий день всех отделений будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января - выходные для всех отделений почтовой связи.

3, 4, 5, 8 января - работа в обычном режиме.

ТРАНСПОРТ

31 декабря на линию выйдут 52 автобуса и 35 троллейбусов. Последним с маршрута уйдет автобус №33, когда на часах будет 23:59.

1 января число подвижного состава будет уменьшено до 40 единиц, а рабочий день у водителей начнется в 7.00.

2 января 60 единиц муниципального общественного транспорта будут работать по графику выходного дня.

С 3 по 8 января транспорт работает по графику выходного дня с выходом подвижного состава согласно расписанию.

Маршрутчики 31 декабря будут работать до 23 часов, а 1 и 2 января выйдут на линию в 06.00. Кроме того, в первые дни нового года на всех маршрутах будет организована работа дежурных машин, а с 10 часов количество автобусов будет увеличиваться по мере роста пассажиропотока. В период с 3 по 8 января функционирование коммерческого общественного транспорта перейдет в обычный график.