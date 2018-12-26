Графики работы и контакты всех служб Твери, которые могут понадобиться во время праздников
ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ (код Твери 4822)
Единый телефон спасения: 112
Водоканал: 62-01-02 (добавочный 0), работает с 8 до 20.50.
Единая диспетчерская служба администрации города по вопросам ЖКХ: 34-87-07, 34-93-84.
Диспетчеры по районам:
Заволжский район: 55-93-47
Московский район: 58-77-51
Пролетарский район: 75-28-75
Центральный район: 64-44-55
Тверьлифт: 42-96-72
Аварийная служба ЕРКЦ: 66-60-80 (сюда можно обращаться по проблемам электроснабжения в Твери и в области).
Газ: 04, 56-33-34.
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Скорая помощь: 03
Тверская станция скорой помощи: 32-07-42, 33-77-59
Горячая линия Минздрава Тверской области: 8 800 333-93-72
Приемное отделение детской областной клинической больницы: 34-41-54
Бюро несчастных случаев (здесь помогут найти пропавших людей, собирают информацию из травмпунктов, моргов): 32-92-37, 32-95-18
Круглосуточная перевозка умершего из дома в морг: 69-00-31
ПОЛИЦИЯ И ЕЁ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Дежурная часть УМВД: 02, 52-26-00
Городская полиция и Пролетарский район УМВД: 42-23-10
Заволжский отдел полиции Твери: 52-39-02
Московский отдел полиции Твери: 77-27-61
Центральный отдел полиции Твери: 34-20-84
Линейный отдел на станции Тверь: 32-03-37
Дежурная часть ГИБДД УМВД по Тверской области: 58-59-00, 58-04-00
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Тверской области: 58-42-80
Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, по Твери: 52-34-77
Отдел организации применения административного законодательства УМВД по Тверской области: 34-51-35
МЧС
Служба спасения: 01, 34-30-94
Единая дежурная диспетчерская служба ГО ЧС по Твери: 44-12-44
ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
(с 31 декабря 2018 года по 8 января)
Все поликлиники Твери и области: С 30 декабря по 8 января (включительно) не работают.
3 и 6 января 2019 года с 9.00 до 15.00 принимают:
- дежурные врачи: терапевт, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог;
- центры выписки лекарств, службы неотложной помощи и прием вызовов на дом.
Все стационары Твери и области:
Дежурная смена работает 30 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2019 года по графику выходных и праздничных дней. 31 декабря, а также 3 и 6 января 2019 г. запланированы врачебные обходы, приём и своевременная выписка пациентов по графику субботнего дня.
Травмпункты:
Городская клиническая больница № 1: 31 декабря, 2, 4, 6 и 7 января - круглосуточно; 1, 3, 5 и 8 января - с 8.00 до 19.00.
Городская клиническая больница № 6: 30 декабря, 3 и 6 января - круглосуточно; 31 декабря, 2, 4, 5, 7 и 8 января - с 8.00 до 19.00.
Городская клиническая больница № 7: 1, 5 и 8 января - круглосуточно; 30 и 31 декабря, 2, 3, 4, 6, 7 января - с 8.00 до 19.00.
Стоматология экстренная - Городская клиническая больница № 1 им. Успенского, поликлиника №1, по адресу: Тверь, Беляковский пер, 9, тел.42-05-11. Работает в круглосуточном режиме для оказания экстренной стоматологической помощи в выходные и праздничные дни.
Стоматологические поликлиники:
Прием пациентов будет вестись согласно графику с 8.00 до 14.00.
2 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33), 42-28-42
3 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4), 42-08-89
4 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10), 52-72-72
3 и 6 января - стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 (ул. Орджоникидзе, 34), 58-43-01
8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47), 58-18-20
3 и 5 января - детская стоматологическая поликлиника (пр-т Чайковского, 24/2Б), 34-22-52.
ВЕТЕРИНАРИЯ
Тверская горветполиклиника - 31 декабря работает с 9.00 до 15.00. С 3 по 5 января - с 9.00 до 21.00, 6 января до 20.00. Сотрудники ветклиники 7 января будут отдыхать. Адрес: ул. Скворцова-Степанова, 84.
ГИБДД
Регистрационно-экзаменационный отдел Твери №1 работает 3 и 4 января - с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед. Все остальные подразделения МРЭО на территории Тверской области так же работают 3 и 4 января, но с 9.00 до 15.00. Выходные дни с 30 декабря по 8 января.
ПОЧТА
31 декабря и 6 января рабочий день всех отделений будет сокращен на один час.
1, 2 и 7 января - выходные для всех отделений почтовой связи.
3, 4, 5, 8 января - работа в обычном режиме.
ТРАНСПОРТ
31 декабря на линию выйдут 52 автобуса и 35 троллейбусов. Последним с маршрута уйдет автобус №33, когда на часах будет 23:59.
1 января число подвижного состава будет уменьшено до 40 единиц, а рабочий день у водителей начнется в 7.00.
2 января 60 единиц муниципального общественного транспорта будут работать по графику выходного дня.
С 3 по 8 января транспорт работает по графику выходного дня с выходом подвижного состава согласно расписанию.
Маршрутчики 31 декабря будут работать до 23 часов, а 1 и 2 января выйдут на линию в 06.00. Кроме того, в первые дни нового года на всех маршрутах будет организована работа дежурных машин, а с 10 часов количество автобусов будет увеличиваться по мере роста пассажиропотока. В период с 3 по 8 января функционирование коммерческого общественного транспорта перейдет в обычный график.