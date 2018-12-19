Самый везучий тверичанин рассказывает о том, как привлечь удачу в жизнь

Новый год - это время подведения итогов, время, когда загадывают желания и желают близким, и себе в том числе, удачи.

Тверичанину Владимиру Федоровичу Нюхляеву, балагуру, весельчаку и знатоку массы анекдотов, в том числе и жутко неприличных, в следующем году исполнится 80 лет. О том, что он самый удачливый человек если не в мире, то в Твери точно, давно убеждены его близкие и друзья. Поэтому если речь идет о конкурсах, розыгрыше призов, самых разнообразных лотереях, то ему всегда вежливо уступают место первенства.

А началось все, как он рассказывает сам, с рождения.

- В то, что я везунчик, я поверил еще с детства, когда с фронта, пусть и раненый, вернулся мой отец. Он прошел от Москвы до самого Берлина и отметил там День Победы. Жил он всегда с легкостью и дожил до 92,5 лет. Ему повезло. Может, от него и передалось, а потому удача улыбается мне всю жизнь. Вообще, мое мнение, что везение - это либо дар свыше, либо гены.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Не везет мне в карты, повезет в любви - поется в известной песне. Но на Владимире Нюхляеве эта теория рассыпается в крах. По его опыту - женщины любят ушами, а он умеет говорить. И говорить хорошо.

После службы в армии друг пригласил его заехать в гости. Там 21-летний Володя и повстречал его сестру Тоню.

- Блондиночка, светленькая, фигурка точеная... увидел я ее и пропал. Стал приезжать в гости.

И только уже потом, когда все сложилось и Владимир с Антониной поженились, узнал: брат в первый же день отвел сестру в сторону и сказал: «Не упускай его, таких мало».

- И она прислушалась, - смеется Владимир Федорович. - Иногда сгоряча может мне сказать: «Ты лучшие годы мои забрал!» Но я ей всегда серьезно отвечаю: «Видишь, со мной у тебя были лучшие годы...» Так и живем. Двоих детей вырастили, внучка у нас, вся в дедушку умная. Все слава Богу.

Кстати, 29 декабря его любимой жене Тоне исполнится 80 лет. Ему самому будет 80 в марте. Вместе они уже почти 57 лет.

Владимир Нюхляев с супругой Антониной. Фото: из архива Владимира Нюхляева

ВЕЗЛО С ДЕТСТВА

На вопрос, когда он понял, что удача идет с ним за руку, мой собеседник смеется.

- Да с детства еще... Мальчишкой еще в шахматы играл, и мне всегда везло. Стал чемпионом среди пионеров, дали путевку в Ленинград на неделю. Мне тогда было где-то 13-14 лет. Потом я был чемпионом по шахматам на вагонзаводе. Позже, когда дача в жизни появилась, мы в поезде нередко дорогу за картами проводили. Иногда и на деньги небольшие играли, и я снова выигрывал. Со мной даже перестали садиться играть.

Но это было еще только начало. Заметив, что везет, стал Владимир в конкурсах разных принимать участие, викторинах. Почему бы нет, вдруг и тут удача улыбнется. И что вы думаете - везло! Чего он только не выиграл за свою жизнь: торты всякие, наборы инструментов для машины, утюги, телевизоры, в том числе и от «Комсомолки».

Дошло до того, что к розыгрышам его перестали подпускать. Сначала попытались на родном заводе.

- В 80-е годы у нас был дефицит всего, - вспоминает Владимир Федорович. - Даже яйца на заводе продавали. Вот раз привезли всего лишь одни финские сапоги и стали разыгрывать среди рабочих. Все мои товарищи аж закричали: «Только Володьке не давайте, вытащит обязательно!». Ну я и сказал: «Ну ладно, тащите первые, я уж в самом конце». Дошла очередь до меня, там всего несколько фантов оставалось. Вытаскиваю, а там написано: сапоги... Все разозлились. И только я сам и жена были безмерно счастливы.

А не так давно участие в розыгрышах ограничили и на одном из тверских телеканалов. Настолько часто он угадывал ответы на вопросы и забирал призы, что его предупредили: звоните хотя бы раз в три месяца, а то никому не даете шансов получить подарки.

- Жена моей удаче поначалу удивлялась, говорила: «Везет обычно дуракам и пьяницам». На что я отвечал: «Ну значит, я и тот, и другой, раз везет вдвойне», - разводит руками Владимир Федорович.

Жена говорит - везет только дураками пьяницам. А я отвечаю - ну значит, я и тот, и другой, раз везет вдвойнеФото: Ирина ТАРАСОВА

ПЕРЕСТАЛ ПИТЬ - ВЫИГРАЛ МАШИНУ

Кстати, про последнее - шутка. От алкоголя Владимир Федорович отказался давно, в 1978-ом. Причем сразу и от всего. Зато эту радость заменил на другую: на пенсии у него появилось новое увлечение, форма досуга, так сказать. Стал покупать лотерейные билеты.

- Ну а что, мне скоро 80 лет. Не курю, не пью, ни с женщинами... Чем еще заняться? А это хоть стимул дает. В шахматы тяжеловато стало играть. Сначала ведь становишься пустым по форме, а потом и по содержанию, - вздыхает Нюхляев, а в глазах смешинки. - И вот Бог меня за отказ от алкоголя сразу наградил. В 1978 году я купил первый билет, а на выигрыш уже приобрел себе машину «Нива». Тогда она дорогая была - 11 тысяч. Ко мне на завод даже приходила журналистка из «Комсомолки». Тогда я, наверное, в городе впервые выиграл такие деньги. И из других цехов приходили - не верили, что так повезло.

С тех пор лотерейные билеты Владимир Федорович берет стабильно, два раза в неделю и ... практически всегда везет.

Выбрать билет, по его словам, много ума не надо, выбрал и все. Однако, оказывается, есть у везунчика свои правила. Одно из них: если подфартило, то надо обязательно с кем-то, кто нуждается, поделиться. Другое - никогда не огорчаться, если проиграл. Это же лотерея. А если все будут выигрывать, тогда и лотереи не будет.

- А что бы вы посоветовали тем, кто перед Новым годом хотел бы попробовать испытать удачу?

- Рискнуть и проверить свое везение, - улыбается собеседник. - Хоть один билет да взять нужно, хоть в одном конкурсе да поучаствовать. Это же как из анекдота. Один мужик каждый день молил Бога: «Господи, помоги материально, я такой бедный». Ангел не выдержал и говорит Богу: «Господи, да помоги ты ему! Что ж он ноет все время». Бог отвечает: «А ты ему намекни: пусть хоть один лотерейный билет купит. Как я ему помогу-то?» Так что я за риск и исгру. Тем более, что Новый год - это все-таки вера в лучшее и в чудеса. А вдруг и вам удача улыбнется.

Владимир Федорович уверен, что удача любит тех, кто живет не спеша и не суетясьФото: Ирина ТАРАСОВА

СЕКРЕТЫ ВЛАДИМИРА НЮХЛЯЕВА

У каждого игрока своя схема везения. Некоторые даже ведут серьезные подсчеты, сверяются в гороскопами. У Нюхляева все проще. Но и есть и свои опытные заметки.

- Я не играю на выигрыш никогда. Получится - получится, нет - нет. Я отдаюсь самой игре, азарту. Но у меня азарт подконтрольный. Главное для меня - ощущение радости победы. Может быть, это называется честолюбие... Но здесь важно то, что материальная сторона для меня на втором месте.

- Если выиграл, надо уходить. А то Бог скажет: «Я тебе послал, а тебе мало».

- Повезло - тогда деньгами, пусть и небольшой суммой, надо поделиться с тем, кто нуждается.

- Не беру деньги из семейного бюджета, ни рубля. Если выиграл, сыграю вновь. Нет денег - не играю. На последние деньги беру лишь пару билетов. И Бог мне всегда посылает денег, чтобы на следующий тираж поставить.

- В тот день, когда выиграл, нельзя эти деньги тратить, нужно их домой принести, пусть ночь дома полежат. А потом и идти можно.

- В день покупки билета обращаю внимание на знаки, на нюансы. Например, подумаю: если придет мой автобус, поеду. Если другой, то позже, в другое время. Или если вдруг погас в киоске свет, ухожу. Значит не мой день.

- В игре есть значение, у кого покупать билет. Например, заметил, что с продавщицей Мариной мне везет чаще. Вот и стараюсь к ней попасть.

- Билеты беру из пачки по-особому: сверху, из середины и снизу.

- У каждого игрока есть счастливые цифры. Мои связаны с положительными датами в моей семье.

- Стараюсь покупать билеты без компаньонов. Если кто-то просит купить ему билет, отказываюсь. Заметил, что моя удача переходит им, а мне в тот день не везет. Видимо, существует какой-то лимит везучести.

- И самое важное. Прежде чем начинать играть, проверьте: удачливый вы или нет. Ведь как говорят: «Если не богат, то нечего и начинать». Если вам везет нечасто, не рискуйте, не делайте крупные ставки, чтобы не было сильных огорчений.