Объятия, улыбки и радость встреч: в Тверь со всего мира съехались выпускники суворовского училища

В среду, 19 декабря, у главного входа в Тверское суворовское училище было непривычно много людей в гражданском. Обычно такую картину можно наблюдать, когда в учебное заведение приезжают родственники курсантов, но в этот день всё было иначе. Со всех концов страны и из-за рубежа в Тверь съехались десятки выпускников суворовского училища разных лет, чтобы поздравить свою альма-матер с 75-летним юбилеем.

Празднование дня рождения суворовского училища выпало на будний день, однако бывших курсантов этот факт не остановил. Среди присутствующих были как пенсионеры, так и те, кто кому ради поездки пришлось брать на работе отгул.

Выпускников суворовского училища было очень многоФото: Альберт БОЙКОВ

Обстановка в холле первого этажа напоминала школьную встречу выпускников. Радостные возгласы, объятия, фотографии на память - все это повторялось несчетное количество раз. После приветствия суворовцы объединялись в группы по годам выпуска и отравлялись на экскурсию по памятным для себя местам.

Подхожу к группе мужчин и почти тут же вместе с ними мысленно переношусь на десятки лет назад.

- Мы закончили суворовское училище в 1969 году, надо было уезжать домой, а электричку задержали на 20 минут. Ребята тогда плакали. Я запомнил этот момент на всю жизнь, - начал наш диалог один из выпускников.

После такого откровения возникла небольшая пауза, и показалось, что мужчины смутились, однако, когда разговор зашел о качествах, приобретенных за годы обучения, их уже было не остановить.

- Организованность, порядочность, крепкая дружба, верность слову, здоровое честолюбие, педантичность, пунктуальность, порядок, дисциплина, - на перебой начали перечислять мужчины.

Рассказали суворовцы и интересный случай, который врезался в память каждому из них.

- На выпуске мы сдавали экзамен по физике. Нам педагог пообещал, что отличников он будет катать на своей «Победе». В итоге из роты это удалось сделать 21 человеку! И каждого он прокатил. Педагоги нам давали пример. Пообещал - значит сделай! - поделился воспоминаниями один из выпускников.

После завершения диалога вместе с выпуском 1969 года я отправился на экскурсию по суворовскому училищу.

Самая теплая встреча произошла в казарме училища. Там солидные, уже состоявшиеся в жизни люди встретили двух ребят, которые учатся в суворовском первый год. Сложно сказать, что в тот момент почувствовали выпускники, но эта неожиданная встреча поколений почему-то напомнила финальную сцену из фильма «Офицеры».

- Да это же наши внуки, ребята! - крикнул один из мужчин во время совместной фотографии с курсантами.

Праздник для выпускников суворовского училища завершился концертом в Тверском академическом театре драмы.

СПРАВКА КП

Началом истории Тверского суворовского училища стало формирование Тверского (Калининского) суворовского военного училища. Открылось оно 22 сентября 1943 года. А уже 19 декабря учебному заведению вручили Боевое знамя. Первоначально училище комплектовалось мальчиками в возрасте 8-13 лет из числа детей воинов Красной Армии и трудящихся, погибших в Великой Отечественной войне. За 75 лет работы Тверское СВУ произвело 70 выпусков. За это время из училища было выпущено более 15 000 воспитанников, 297 из которых стали золотыми медалистами. Впоследствии более 100 выпускников училища стали генералами и более 200 - кандидатами и докторами наук.

За встречей товарищей наблюдал Александр ВасильевичФото: Альберт БОЙКОВ