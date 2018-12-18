Новый год в Ольгино: Эмоций хватит на всех

Новый год - время чудес, когда все вокруг находятся в радостном и волнительном предвкушении праздника, ожидании новых ярких событий, которые ворвутся в жизнь вместе с ударами курантов.

Переливающаяся разноцветица гирлянд, доносящаяся отовсюду веселая музыка и подготовка подарков родным и близким - все создает предновогоднюю атмосферу.

Старинная поговорка гласит: как встретишь новый год, так его и проведешь. Чтобы праздник запомнился надолго, а положительные эмоции стали базой для новых свершений, предлагаем встретить 2019 год в загородном комплексе «Ольгино», который расположился на первозданном берегу одного из притоков Волги в Конаковском районе.

Здесь есть где развернуться широкой русской душе. На территории площадью более трех десятков гектаров располагаются участки под застройку с полным пакетом коммуникаций, уже подведенных к границе площадей. Есть и готовые к проживанию коттеджи, таунхаусы и даже квартиры в малоэтажных жилых домах элит-класса.

Загородный комплекс "Ольгино" встретит вас свежим воздухом и зимними красотами

Огромный комплекс поделен на три зоны отдыха. Эко-Ривер Парк - это место, где летом можно полежать на пляже, затем прокатиться по водной глади на яхте, а после заняться спортом на одной из специально оборудованных для этого площадок. С наступлением зимы замерзшая река превращается в открытый каток невероятных размеров.

В Эко-Тауне возле леса расположены участки земли, благоустроенные таунхаусы, гостевые дома и зоны для пикника. Эко-Вилладж - также участки без подряда с уже выстроенными коттеджами, таунхаусами и гостиницами на побережье реки.

Получить заряд положительных эмоций в Ольгино могут не только обладатели недвижимости, но и все любители яркого и комфортного отдыха.

Гости загородного комплекса могут посуточно арендовать как роскошные апартаменты в «Большом дворце», так и более скромные во втором корпусе гостиницы «Гостевой дом». Кстати, в этом году состоится торжественное открытие замка «Империал», распложенного у Волги и леса одновременно. В гостевом доме будет роскошный ресторан с одноименным названием, а также 12 номеров премиум-класса, которые можно забронировать уже сейчас.

Интерьер загородного комплекса "Ольгино" - это всегда уют и комфорт

Убранство комплекса доставит всем посетителям эстетическое наслаждение!

До Нового года почти две недели, а сотрудники Ольгино уже подготовили развлекательную программу для отдыхающих. Отдых по вкусу здесь найдут как семьи, так и те, кто решил встретить праздник вместе с друзьями.

Непосредственно к комплексу вас доставит советское такси «Волга», тысячи которых еще несколько десятков лет назад колесили по всей стране, а сейчас стали раритетом.

Непосредственно к комплексу вас доставит советское такси «Волга»

На территории Ольгино голодным не останется никто. Царская уха, приготовленная из лучших пород рыбы в специальном казане, сытная шурпа, а также традиционные русские закуски станут приятной гастрономической неожиданностью.

Взрослых и маленьких гостей комплекса ждет насыщенная программа. Например, все желающие независимо от возраста смогут прокатиться с ледяной горки на коньках по замерзшей реке Сучок, а потом согреться горячим ароматным чаем из самовара. Когда дети отправятся спать, взрослые могут гулять хоть до утра следующего дня.

В саму новогоднюю ночь для гостей загородного комплекса заготовлена большая развлекательная программа, которую собравшимся представят в основном ресторане «Золотой лев». После проводов старого года, боя курантов и салюта инициативу в свои руки возьмут самый креативный ведущий и поющий ди-джей. До пяти часов утра дуэт будет развлекать гостей многочисленными конкурсами, песнями и другими забавами. Конечно, не обойдется новогодняя ночь и без дискотеки.

В первый день 2019 года праздничная программа начнется в ресторане «Золотой лев» с завтрака «Шведский стол», а через два часа продолжится мастер-классом по скручиванию фигур из надувных шариков. После перерыва на обед взрослые и дети отправятся на аквагрим, где их разрисуют смывающимися красками, после чего желающие смогут стать участниками большой анимационной программы со сказочными героями и завораживающей историей.

В середине дня аниматоры вновь будут раскрашивать гостей загородного комплекса, после чего проведут для детей мастер-класс по изготовлению пряников.

Первый день 2019 года завершится уличными гуляньями, в которых примут участие Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочный дедушка и его внучка проведут конкурсы и подарят их участникам различные подарки. А чтобы гости не замерзли, на открытом воздухе пройдет настоящая дискотека, где будут угощать шашлыком, глинтвейном, ароматным пловом и другими вкусностями. Гвоздем первого дня нового года станет появление настоящего медведя, который выйдет из ольгинского леса.

Ольгино в новогодние праздники - это центр уличного веселья и праздничного настроения, где каждый прохожий -сердечный друг, а песни в колонках - любимые хиты. Даже убранство комплекса доставит наслаждение: когда вокруг всё переливается, искрится и поёт, улыбки не сходят с лиц. Хотите, чтобы положительных впечатлений от встречи Нового года хватило на год вперед - встречайте его в Ольгино!

Всегда ухоженная территория загородного комплекса "Ольгино"

НА ЗАМЕТКУ

Заезд в комплекс - с 31 декабря. Заказать билеты на гулянья, на новогодний карнавал или узнать подробную информацию можно по телефону: +7-905-606-22-11.

Цены за отдых на берегу Волги вполне демократичные. Люди с любым достатком смогут составить программу по своему карману.