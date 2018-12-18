2018-12-18T15:31:07+03:00
Общество

Время покупать норку

Последние годы при покупке изделий из натурального меха для жителей России возросла роль ценового фактора.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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По данным РБК, в 2017-2018 гг. это потребительский тренд номер один. Как не ошибиться с выбором в поиске лучшей цены на норку? В этой статье мы подробно расскажем, от чего зависит цена норковой шубы и почему норку нужно покупать сейчас.

Мех становится дороже год от года. Например, цена на длинную шубу из овчины выросла с 2009 года по настоящий момент в два раза. Классическая норковая шуба в 2008 году стоила 70 тысяч рублей. Подорожание сырья в 2009 году, скачок цен на мех в 2010-м и чипирование в 2016-м привели к тому, что рыночная цена такой шубы составляет уже не менее 125 тысяч рублей.

ФАКТ: Прошедший в Торонто в мае 2018 года пушной аукцион North American fur Auctions подтвердил: цены на мех норки в этом сезоне останутся на высоком уровне. Цена за норковую шкурку самца Black составила 43$.

От чего зависит цена на шубу?

1. Качество меха

2/3 стоимости готового изделия — это сырье. Поэтому качество меха влияет на цену в первую очередь. Густота, упругость, шелковистость и ровность (уравненность) волоса, его блеск – важнейшие признаки качества шкуры, именно от них зависит внешний вид, носкость и теплозащитные свойства вашей шубы.

2. Цвет

Определяющим ценность шубы является ее цвет: чем он более редкий, тем выше цена. Чистые природные цвета подчеркивают великолепие натурального меха. Такие шубы всегда стоят дорого.

3. Качество выделки

Носкость шубы зависит от качества выделки шкур. В процессе выделки усиливаются природные красота и блеск меха. Он становится более мягким, пластичным. Лишний жир уходит из шкурки, шуба становится легкой. Поэтому необходимо строго соблюдать технологию обработки меха, которая составляет 21 день, и важно не экономить на этом этапе производства.

4. Расход меха и технология

При ценообразовании важно количество шкур в изделии. На пошив одной шубы в зависимости от фасона и размера может уходить от 14 до 60 норковых шкур и более двух недель кропотливой работы. За это время проходит около 150 операций по работе с мехом. В производстве изделий из меха норки применяют разные технологии пошива: из цельных шкур (пластинами), горизонтальное расположение шкур (поперечка), роспуск. Сложность дизайна изделия также определяет его цену.

Покупка натуральной шубы – это вложение денег, долгосрочная инвестиция. Ведь хорошая натуральная шуба прослужит много лет, не теряя в качестве. Сейчас самое время покупать норковую шубу по выгодной цене.

Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку!

3 — 8 января 2019 г., с 10.00 до 20.00

ТЦ «Олимп», 2-й этаж

Тверь, Тверской пр-т, 2

www.shubu.ru 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный)

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