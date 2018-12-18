2018-12-18T15:14:11+03:00
Досуг

В кинотеатре Синема Стар пройдёт премьера фильма «Три богатыря и наследница престола»

22 декабря 2018 г. в 13.00 премьера фильма «Три богатыря и наследница престола».
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Ждём зрителей в ТРЦ «РИО», 2-й этаж, кинотеатр «Синема Стар»Ждём зрителей в ТРЦ «РИО», 2-й этаж, кинотеатр «Синема Стар»
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Сказочное путешествие вместе с героями мультфильма, веселые игры, конкурсы, много подарков и призов , волшебное шоу мыльных пузырей, а также фотосессия с любимыми персонажами и просмотр мультфильма!

ТРЦ «РИО», 2-й этаж, кинотеатр «Синема Стар».

*Вход на мероприятие свободный

*Билеты на показ можно приобрести в кассе кино и на сайте cinemastar.ru

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