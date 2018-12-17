Внимание водителям! В центрах продаж на платной дороге М-11 стоимость транспондера снизится до 500 рублей

Есть отличная новогодняя новость для водителей Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, для всех тех, кто на зимние праздники собирается в автомобильное путешествие. В центрах продаж, которые работают на платном участке трассы М-11, стартует акция - транспондеры T-pass всего за 500 рублей!

- Она будет длиться всего две недели - с 17 по 31 декабря, - рассказали в компании «Автодор - Платные дороги». - Также со скидкой в 50 процентов можно приобрести транспондеры новогодней серии и лимитированной серии «Города». Их стоимость составит 750 рублей.

Напомним, электронное устройство помогает водителям не только значительно экономить деньги при оплате проезда по платным участкам (от 20%), но и время. Транспондер устанавливается на лобовом стекле, чтобы «умное» оборудование пунктов взимания могло считать номер и снять необходимую сумму. При подъезде к платному участку автомобилист может не останавливаться, а только снизить скорость - шлагбаум поднимется автоматически после списывания денег.

Просьба к водителям одна - своевременно пополнять свой электронный кошелек, что можно делать без всякой комиссии в центрах продаж компании «Автодор - Платные дороги». Еще один плюс транспондеров - возможность подключения услуги «интероперабельность», которая позволяет водителю безостановочно проезжать по платным дорогам, эксплуатируемым различными операторами. Очень удобно!

Успейте купить транспондер за 500 рублей до 31 декабря 2018 года!

ВНИМАНИЕ!

Приобрести транспондер по новогодней цене пользователи смогут в любом центре продаж и обслуживания или офисе продаж «Автодор - Платные дороги». Подробная информация об адресах центров и офисов продаж на сайте «Автодор - Платные дороги» и по телефону единого информационного центра: 8-800-707-23-23.

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