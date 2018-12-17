2018-12-17T14:48:08+03:00
Общество

Виталий Андрюшин назначен директором Тверского филиала «Ростелекома»

Тверской филиал «Ростелекома» возглавил Виталий Андрюшин. На пост директора филиала он перешёл с должности заместителя директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала компании в Брянской и Орловской областях.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Новый директор Тверского филиала «Ростелеком» Виталий АндрюшинНовый директор Тверского филиала «Ростелеком» Виталий Андрюшин
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Александр Абрамков, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр»:

«В этом году «Ростелеком» представил не только новый бренд, но и новую стратегию. Мы прошли непростой путь до цифрового провайдера и продолжаем развиваться. Компания разрабатывает и внедряет новые технологии, обновляет инфраструктуру, участвует в социально-значимых проектах, создаёт полезные сервисы. Все эти изменения происходят не только на федеральном, но и на региональном уровне. Новый руководитель Тверского филиала, Виталий Андрюшин, работает в «Ростелекоме» уже 12 лет. Уверен, что его опыт поможет Тверскому филиалу сохранить и упрочить лидирующие позиции на рынке цифровых услуг области».

Виталий Андрюшин родился 12 мая 1979 года в городе Рыльск Курской области. В 1999 году окончил Рыльский авиационный технический колледж. В 2006 году –Московский государственный технический университет. Затем получил степень MBA (MasterBusinessAdministration)в Московском техническом университете связи и информатики по специальности «Управление компаниями в инфокоммуникациях».

Трудовой путь начал в Рыльском авиационном техническом колледже, где работал по специальности в течение семи лет.Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2006 году в «Ростелекоме» с позиции менеджера по продажам в Территориальном управлении Центрального филиала. В этом же подразделении уже через год Виталий занял должность начальника центра продаж и обслуживания клиентов, а в 2008 году – заместителя директора по коммерческой работе.

После присоединения в 2011 году к «Ростелекому» семи межрегиональных компаний связи был назначен директором по развитию бизнеса и продажам в Орловском филиале компании.С 2015 года работал директором по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Брянской и Орловской областях. В ноябре 2018 года, в рамках плановой ротации управляющего состава компании, возглавил Тверской филиал ПАО «Ростелеком».

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