Виталий Андрюшин назначен директором Тверского филиала «Ростелекома»

Александр Абрамков, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр»:

«В этом году «Ростелеком» представил не только новый бренд, но и новую стратегию. Мы прошли непростой путь до цифрового провайдера и продолжаем развиваться. Компания разрабатывает и внедряет новые технологии, обновляет инфраструктуру, участвует в социально-значимых проектах, создаёт полезные сервисы. Все эти изменения происходят не только на федеральном, но и на региональном уровне. Новый руководитель Тверского филиала, Виталий Андрюшин, работает в «Ростелекоме» уже 12 лет. Уверен, что его опыт поможет Тверскому филиалу сохранить и упрочить лидирующие позиции на рынке цифровых услуг области».

Виталий Андрюшин родился 12 мая 1979 года в городе Рыльск Курской области. В 1999 году окончил Рыльский авиационный технический колледж. В 2006 году –Московский государственный технический университет. Затем получил степень MBA (MasterBusinessAdministration)в Московском техническом университете связи и информатики по специальности «Управление компаниями в инфокоммуникациях».

Трудовой путь начал в Рыльском авиационном техническом колледже, где работал по специальности в течение семи лет.Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2006 году в «Ростелекоме» с позиции менеджера по продажам в Территориальном управлении Центрального филиала. В этом же подразделении уже через год Виталий занял должность начальника центра продаж и обслуживания клиентов, а в 2008 году – заместителя директора по коммерческой работе.

После присоединения в 2011 году к «Ростелекому» семи межрегиональных компаний связи был назначен директором по развитию бизнеса и продажам в Орловском филиале компании.С 2015 года работал директором по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Брянской и Орловской областях. В ноябре 2018 года, в рамках плановой ротации управляющего состава компании, возглавил Тверской филиал ПАО «Ростелеком».