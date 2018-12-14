Жильцы дома с портретом Солженицына в Твери пока не решили, будут ли его закрашивать

Проницательный прищур Александра Исаевича, взирающего на суету Смоленского переулка с незаконченного граффити на стене дома № 32, будоражит размеренную жизнь горожан с начала октября, когда тверской художник Виктор Лебедев (Джокер) начал работу над портретом. Кто-то собирал подписи в защиту граффити. Кто-то активно возмущался и протестовал, а некоторые даже умудрились испачкать стену рядом с цитатой «Жить не по лжи!» оскорбительными надписями.

Право решать судьбу портрета городская власть оставила за жителями дома, породив между ними противостояние и споры. И вот в социальных сетях и СМИ горожане делятся известием: жильцы все-таки решили избавиться от граффити. Оказалось, информация эта преждевременная.

- Чтобы принять легитимное решение по такому вопросу, граждане должны провести собрание жильцов дома, имеющее кворум, и устроить очное и заочное голосование. После чего подписывается протокол с решением, - пояснила «КП»-Тверь» глава администрации Московского района Твери Людмила Хоменко. - Собрание жильцы действительно проводить намеревались, объявления об этом были. На собрании должны были рассмотреть несколько вопросов. А приняли ли какое-либо решение по портрету Солженицына, станет известно чуть позже, когда протокол решения поступит в управляющую компанию.

По словам Людмилы Григорьевны, первое собрание, которое жильцы ранее организовывали по этому вопросу, не набрало кворума в очном голосовании. И вот теперь, если второе собрание состоялось и всё было проведено и запротоколировано правильно, можно ожидать финальной точки в идеологическом противостоянии.

Правда, кроме идеологии, сюда вмешивается и ещё одна сторона, формальная: рисунок на стене дома не был согласован, как того требует буква закона. Заручившись поддержкой депутата городской Думы Ильи Холодова, художник Виктор Лебедев не прошёл со своим проектом всех необходимых инстанций и согласований. А значит, он теперь - лицо, ответственное за причинённый ущерб.

- Если жильцы примут легитимное решение закрасить граффити, возможны два варианта развития событий, - объясняет Людмила Хоменко. - В первую очередь будет предложено виновнику закрасить стену за его счёт. Если же он откажется, то управляющая компания сама исполнит решение собственников, а потом уже будет взыскивать деньги с художника.

К слову, Виктора Лебедева, молодого отца двух дочерей, уже оштрафовали за портрет писателя-диссидента. Но депутат Илья Холодов сообщил о готовности взять финансовую сторону дела на себя.

- Илья Холодов высказал желание заплатить штраф, который мне назначили, - 2,5 тысячи рублей, сам предложил. Правда, квитанцию я ему ещё не передал, всё не могу до него доехать. Думаю, что и с покраской стены он поможет, - выражает надежду Виктор и заканчивает невесело: - Конечно, всё это печально. Пока есть люди, которые хранят в сердце ненависть, мы будем получать такие результаты...

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