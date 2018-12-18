2018-12-18T15:58:17+03:00
Общество

За отсутствующий транспорт школьники Твери будут платить больше

А с нового года раскошелиться придется и автомобилистам
Альберт БОЙКОВ
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"Иволга" для школьников подорожала Фото: Управление информации администрации Твери"Иволга" для школьников подорожала Фото: Управление информации администрации Твери
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Общественный транспорт Твери переживает не лучшее время: подвижной состав изношен, трамваи отменены.

К сожалению, альтернативы, кроме всё менее и менее подчиняющихся правилам маршруток, у горожан нет. Поэтому странным выглядит решение городских властей повысить цену проезда для детей - обладателей транспортной карты «Иволга».

В прошедшую субботу электронные проездные подорожали для юридических лиц и школьников. Новые тарифы можно найти на сайте ПАТП-1.

До подорожания за право месяц ездить на одном виде транспорта учащиеся общеобразовательных учреждений должны были заплатить 285 рублей, два вида обходились в 475, а три – 575 рублей. С субботы тарифы следующие: 315, 525 и 630 рублей соответственно.

Для юридических лиц безлимитный электронный проездной на 30 дней поездок на одном виде транспорта подорожал с 1140 до 1260 рублей, на два - с 1710 до 1890 рублей, а на три - с 2280 до 2520 рублей.

Кстати, любопытная деталь: трамвай отменён, и это значит, что в городе трёх видов муниципального транспорта нет, а тариф «на троих» есть. Вероятно, городские власти смотрят в будущее с оптимизмом. А вот горожане смотрят трезво и не верят, что трамвай вернётся на улицы...

И ещё: на один и два вида транспорта тариф вырос на 10,5%, а три - на 9,5%. К чему бы это?

А 1 января 2019 года в силу вступает приказ РЭК Тверской области, согласно которому возрастет цена перемещения и хранения задержанных транспортных средств. Новшество касается судов и автомобилей, которые были задержаны по статье 27.13 КоАП РФ.

Напомним, что за перемещение транспортного средства на эвакуаторе надо платить согласно итоговому километражу. С первым днем нового года за эвакуацию на расстояние до 10 километров придётся заплатить 1940 рублей вместо 1860 рублей сейчас.

Учитывая внушительные размеры Тверской области, в теории можно предположить, что задержанный автомобиль могут увезти и на расстояние более 150 км от его владельца. За такое путешествие его хозяину с 1 января придется отдать 9140 рублей, хотя на данный момент эта сумма равняется 8760 рублям.

Подорожание вроде незначительное, но, учитывая страсть некоторых водителей Верхневолжья к всевозможным транспортным кульбитам, можно предположить, что региональная казна в новогодние праздники пополнится на значительную сумму.

Ещё подорожает и час простоя на специализированной стоянке. Так, для мотоциклов она возрастет до 12 рублей, для легковых автомобилей до 24 рублей, до 48 рублей для грузовых и 72 рублей для негабаритных транспортных средств.

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