Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!
Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?!
«Комсомолка» собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, надо было прислать красивые или веселые новогодние фотографии.
От вас приветствовались - креатив и радость!
От нас - настроение и подарки!
Итак, все участники конкурса "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!" в сборе.
Хороводик у "КП" получился небольшой, зато красочный. Друзья, голосуйте за самого яркого участника нашего Маскарада.
Победитель, набравший больше всего голосов получит подарок от "КП". Авторы двух других фото-победителей, также будут поощрены.
Подведение итогов - 21 декабря.
Партнёр конкурса: Арт-пространство "Театральный подвал"