2018-12-17T14:48:08+03:00
Общество

Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!

Тверская «Комсомолка» собирает всех в большой виртуальный хоровод у ёлки
Ирина ТАРАСОВА
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Скоро Новый год!Скоро Новый год!
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Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?!

«Комсомолка» собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, надо было прислать красивые или веселые новогодние фотографии.

От вас приветствовались - креатив и радость!

От нас - настроение и подарки!

Итак, все участники конкурса "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!" в сборе.

Хороводик у "КП" получился небольшой, зато красочный. Друзья, голосуйте за самого яркого участника нашего Маскарада.

Победитель, набравший больше всего голосов получит подарок от "КП". Авторы двух других фото-победителей, также будут поощрены.

Подведение итогов - 21 декабря.

Партнёр конкурса: Арт-пространство "Театральный подвал"

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