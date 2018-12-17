Какой Новый год без масок и новогодних костюмов?!

«Комсомолка» собирает всех, независимо от возраста, в свой большой виртуальный хоровод у ёлки. Для того чтобы попасть на наш карнавал, надо было прислать красивые или веселые новогодние фотографии.

От вас приветствовались - креатив и радость!

От нас - настроение и подарки!

Итак, все участники конкурса "Комсомольский маскарад - видеть каждого я рад!" в сборе.

Хороводик у "КП" получился небольшой, зато красочный. Друзья, голосуйте за самого яркого участника нашего Маскарада.

Победитель, набравший больше всего голосов получит подарок от "КП". Авторы двух других фото-победителей, также будут поощрены.

Подведение итогов - 21 декабря.

Партнёр конкурса: Арт-пространство "Театральный подвал"