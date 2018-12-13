Переход на цифровое ТВ оставил слепых людей Твери без любимых телепередач

Тверская область полностью перешла на цифровое вещание, о чём сказано уже немало. Наш регион пилотный: именно на тверских телезрителях производится «обкатка» проекта на предмет возникновения каких-либо проблем. И, несмотря на то, что цифровизация завершена успешно, проблемы возникают.

13 декабря в утренний эфир радио «Комсомольская правда» (99,3 FM), посвящённый переходу на цифровое вещание, поступило три звонка от незрячих жителей областной столицы с одной и той же жалобой: замолчали их радиоприёмники, по которым они ежедневно слушали трансляцию телевизионных каналов - «Первого канала» и «России».

То, что это произошло, закономерно: радиоприёмники принимали аналоговый сигнал, который ныне канул в Лету в связи с цифровизацией. А незакономерно то, что как раз и не учтено. У звонивших нет телевизоров, так как слепому человеку они ни к чему, они слушают радио.

Выяснять, известно ли о такой проблеме незрячих тверичан в верхах, мы начали с Министерства социальной защиты населения Тверской области.

- Для граждан с низким доходом у нас предусмотрена компенсация за покупку ТВ-приставок. Но слепые же не могут смотреть...

В Минсоцзащиты немного обескуражены вопросом и рекомендуют попробовать связаться с Министерством экономического развития Тверской области, которое занимается претворением в жизнь проекта цифрового ТВ.

По телефону, подсказанному сотрудниками Минсоцзащиты и указанному на официальном сайте Минэкономразвития как телефон отдела связи и телекоммуникаций, мы почему-то попадаем на линию Российской телевизионной радиовещательной сети. Трубку берёт девушка-оператор. Обрисовываем проблему и задаём вопрос: как незрячим людям теперь слушать телеканалы?

- Пусть подключают цифровое эфирное телевидение, либо кабельное, либо спутниковое, - невозмутимо отвечает оператор.

- Но в этом то и проблема: у их нет телевизоров, потому что они незрячие.

- Такой информации у нас нет. У нас цифровое эфирное телевидение, и я могу проконсультировать только по оборудованию и настройке каналов.

- Подскажите, кому можно позвонить и получить пояснения?

- Такой информации нет. Самостоятельно ищите в интернете...

По словам председателя Тверского областного отделения Всероссийского общества слепых Александра Трегуба, обращений с подобным вопросом в организацию не поступало. Большинство членов ВОС живут в семьях со зрячими людьми, и телевизор там имеется, некоторые приобрели его сами. Но проблема тех, кто одинок и стеснён в средствах, остаётся – свидетельством тому звонки в радиоэфир.

- У нас есть программа социальной поддержки в трудной жизненной ситуации, по которой нуждающемуся могут выплатить сумму, как раз достаточную, чтобы купить современный телевизор. То есть люди должны обращаться в соцзащиту со своей проблемой, - посоветовал Александр Борисович.

В Тверской области действительно существует региональный закон «О государственной социальной помощи». Раз в год нуждающийся может получить до 8,5 тысяч рублей. Но то, что вы находитесь в трудной ситуации, ещё надо доказать. И собрать внушительную пачку документов.

Остаётся надеяться, что после публикации этот вопрос будет взят на заметку региональными ведомствами. «КП»-Тверь», со своей стороны, направила официальные запросы о путях решения проблемы в областные министерства социальной защиты и экономического развития.

Понятно, что проблема эта не самая массовая, но, и это безусловно, решать её надо быстро. Ведь скоро Новый год, и будет неправильно, если люди останутся без праздничных передач и традиционного боя курантов.

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