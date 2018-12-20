2018-12-20T13:08:59+03:00
Общество

Зима ненадолго решила отступить из Тверской области

Но холода готовы к новой атаке
Альберт БОЙКОВ
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Холода уйдут из Верхневолжья на пару днейХолода уйдут из Верхневолжья на пару днейФото: Василий ХОДАРЕВ
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Антициклон из Скандинавии, который продержался над Верхневолжьем практически неделю, покидает наш регион. У чувствительных к морозам людей есть возможность расслабиться, правда ненадолго.

- В пятницу к границам Тверской области подступит атмосферный фронт. Если утром будет еще до -18 градусов, то днем температура воздуха поднимется уже до -10 градусов. А в ночь на субботу может потеплеть до -7 градусов, - рассказала «КП-«Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Приближающиеся выходные станут настоящим сюрпризом для любителей зимних прогулок. В субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах -2 градусов, а ночью вряд ли опустится ниже -10.

Однако уже в понедельник температура воздуха войдет в климатическую норму. В первый рабочий день днем термометр будет показывать -8 градусов, а во вторник -10. Есть большая вероятность, что пойдёт снег. Что касается температуры воздуха в ночные часы, то она может упасть и до -15 градусов. В среду больших погодных изменений ожидать не стоит.

Атмосферное давление, в свою очередь, в воскресенье может упасть до 745 мм ртутного столба, а к среде вырасти уже до 754 мм.

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