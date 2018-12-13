Программа празднования 77-й годовщины освобождения Калинина (Твери) от фашистских оккупантов

В суровом 1941 году, 16 декабря, Калинин был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения города, пройдут во всех районах Твери.

С 8:00 в тверских храмах будут отслужены панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 9:00 до 11:15 состоятся традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам, обелискам и воинским захоронениям:

– в 9:15 – на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу;

– в 10:00 – на братском воинском захоронении в Мигалово, на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение», в поселке Элеватор, Больших Перемерках, в поселке Керамический Завод, на Черкасском и Волынском кладбищах, в поселке Сахарово.

В 11:15 пройдёт церемония возложения цветов к братской могиле на площади Ленина.

В 12:00 состоится митинг у обелиска Победы.

Сразу после этого по площади торжественным маршем пройдут курсанты и слушатели Военной академии Военно-космической обороны, суворовцы и юнармейцы.

По площади маршем пройдут курсанты и слушатели Военной академии Военно-космической обороны, суворовцы и юнармейцыФото: Василий ХОДАРЕВ

Обратите внимание, что на время торжеств проезд по улице Софии Перовской мимо обелиска Победы будет закрыт!

Запланированы в городе и праздничные мероприятия.

С 13:00 до 14:30 в горсаду пройдёт концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!».

А в 14:30 в ДК «Химволокно» состоится открытие праздничного мероприятия «Знаем! Помним! Храним!» с участием ведущих солистов и творческих коллективов города.

Традиционно на Театральной площади Твери с 10 до 16 часов все желающие смогут посетить выставку военной техники.

Завершится праздник у обелиска Победы молодежной акцией «Свеча памяти», которая начнется в 18:45. Сразу после этого по традиции город озарит всполохами фейерверк в честь 77-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 19:00.