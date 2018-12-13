2018-12-13T12:19:21+03:00
Общество

Программа празднования 77-й годовщины освобождения Калинина (Твери) от фашистских оккупантов

Горожане увидят парад и фейерверк
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Памятные мероприятия пройдут во всех районах ТвериПамятные мероприятия пройдут во всех районах ТвериФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

В суровом 1941 году, 16 декабря, Калинин был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения города, пройдут во всех районах Твери.

С 8:00 в тверских храмах будут отслужены панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 9:00 до 11:15 состоятся традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам, обелискам и воинским захоронениям:

– в 9:15 – на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу;

– в 10:00 – на братском воинском захоронении в Мигалово, на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение», в поселке Элеватор, Больших Перемерках, в поселке Керамический Завод, на Черкасском и Волынском кладбищах, в поселке Сахарово.

В 11:15 пройдёт церемония возложения цветов к братской могиле на площади Ленина.

В 12:00 состоится митинг у обелиска Победы.

Сразу после этого по площади торжественным маршем пройдут курсанты и слушатели Военной академии Военно-космической обороны, суворовцы и юнармейцы.

По площади маршем пройдут курсанты и слушатели Военной академии Военно-космической обороны, суворовцы и юнармейцы Фото: Василий ХОДАРЕВ

По площади маршем пройдут курсанты и слушатели Военной академии Военно-космической обороны, суворовцы и юнармейцыФото: Василий ХОДАРЕВ

Обратите внимание, что на время торжеств проезд по улице Софии Перовской мимо обелиска Победы будет закрыт!

Запланированы в городе и праздничные мероприятия.

С 13:00 до 14:30 в горсаду пройдёт концерт «Мы славим тебя, город воинской славы!».

А в 14:30 в ДК «Химволокно» состоится открытие праздничного мероприятия «Знаем! Помним! Храним!» с участием ведущих солистов и творческих коллективов города.

Традиционно на Театральной площади Твери с 10 до 16 часов все желающие смогут посетить выставку военной техники.

Завершится праздник у обелиска Победы молодежной акцией «Свеча памяти», которая начнется в 18:45. Сразу после этого по традиции город озарит всполохами фейерверк в честь 77-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 19:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Основные елочные базары 2018-2019 Твери начнут свою работу в выходные
Семикласснику из Твери торжественно вручили медаль "За спасение жизни"
Разрушенная часть ограды сквера Крылова в Твери пока не восстановлена
В новогодние праздники запланированы дополнительные рейсы паровоза Бологое-Осташков в Тверской области
Растениеводы Тверской области получат дополнительные средства
Четырехлетнего мальчика сбили на "зебре" в Твери
Жительница Тверской области через незаконную покупку дома "обналичила" материнский капитал
На сутки перекроют движение транспорта по Театральной площади в Твери
Штраф заплатит прораб из Твери за попытку дать взятку полицейскому
Спортсмены и тренеры из Тверской области получат выплаты за успехи на соревнованиях
Мюзикл "Испытание мага" пройдет в Твери только один раз
10 человек тушили пожар на пилораме в Тверской области
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери