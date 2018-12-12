Чтобы вернуть снесённую администрацией района хоккейную коробку, жителям Твери придётся скинуться

– Очередная парковка теперь тут будет! – уверенно сообщает пожилая женщина соседке, та грустно кивает.

Жители дома № 4, корпусов 2 и 3 по улице Благоева и дома № 106 по улице Горького собрались в общем дворе, чтобы обсудить снос старой хоккейной коробки, которая стараниями местной ребятни превратилась в подобие футбольной площадки. Кто-то принёс весть, что вот-вот во двор приедет руководство администрации Заволжского района города, и взволнованные жильцы готовились излить на чиновников свои эмоции.

Неожиданный снос коробки разделил собравшихся на два лагеря. Тех, кого новость возмутила, было больше.

– На площадку мой сын и его приятели ходят играть каждый день, даже в слякоть и холод. И вот с утра совершенно неожиданно её сносит трактор! – рассказывает жительница дома № 4, корпус 3 Оксана. – Ребята души не чают в этой площадке, они даже однажды отремонтировали её на собственные деньги! Купили панели, закрыли ими дыры в ограждении. Правда, эти панели вскоре растащили...

Во дворе появляется пенсионерка, старожил дома Наталья Михайловна. Включившись в беседу, она долго рассказывает о том, что благоустроить территорию, на которой расположена коробка, активные жители хотят давно.

– Ходим по инстанциям с 85-го года, – сообщает женщина и начинает перечислять фамилии городских руководителей, бывших у власти в разные годы и не пришедших, по словам пенсионерки, на помощь жильцам.

Кто-то горячо поддерживает женщин, кто-то вступает в спор, мотивируя тем, что разваливающаяся площадка была опасна и играть детям на ней нельзя.

Обсуждение проходило бурноФото: Виктория ТУШКОВА

Но больше всего соседи переживают, что освободившееся место превратится в парковку для машин. Причём не жителей двора, а сотрудников силовых ведомств, располагающихся в трёхстах метрах от двора. Речь идёт об УВД и ФСБ. Дескать, в рабочие часы чужих машин и так во дворе полно. Не приветствуется и озвученное кем-то предположение, что территорию заприметили коммерсанты для строительства здесь очередного сетевого магазина.

Чиновников, которые могли бы прояснить ситуацию, люди так и не дождались. Но с журналистами глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин пообщался охотно.

– Меня жильцы не приглашали к разговору. Если бы я знал, что меня ждут, конечно, пришёл бы, – объяснил Дмитрий Николаевич и сообщил, что площадка, располагающаяся на муниципальной земле, снесена по многочисленным заявлениям от самих жителей как опасная для детей. – За 2018 год поступило десять обращений с просьбой привести территорию в порядок. Мы были на месте с отделом благоустройства и, считаю, приняли верное решение. Снос осуществлён в целях безопасности.

Дмитрий Синягин также пояснил, что согласовывать решение о сносе коробки с жителями чиновники были не обязаны, поскольку земля эта муниципальная и, случись что, ответственность несла бы администрация.

Дмитрий Синягин уверен - с жителями можно договориться полюбовноФото: Виктория ТУШКОВА

А вот что появится на месте площадки, власть и народ будут решать сообща.

- У нас работает Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), при помощи жителей можно решить, что появится там в дальнейшем: такая же коробка, волейбольная или баскетбольная площадка, парковка. Решать, ещё раз скажу, мы будем вместе. Мы пригласим жителей в администрацию, объясним им, как принять участие в ППМИ, – обнадёжил Дмитрий Синягин, а на вопрос о том, почему же это не сделано раньше, ответил, что никто в администрацию с подобными просьбами и предложениями не обращался. Да и вообще жители района очень пассивны в таких вопросах и к ППМИ особого интереса не проявляют.

Бороться с парковкой чужих машин на месте хоккейной коробки Дмитрий Синягин жителям разрешил. Но – гуманными методами. Если они огородят территорию, но не капитально, а, например, лентой, администрация закроет на это глаза.

Насчёт опасений, что площадка отойдёт очередному магазину, чиновник заверил: у коммерческих структур заинтересованности в этой территории нет. А если предложения от бизнесменов и появятся, позиция власти будет на стороне жителей. Лишь бы они сами проявили инициативу и активность.

Тут следует добавить, что, помимо желания, активности и инициативы, от жителей потребуют ещё и вполне осязаемую помощь рублём. ППМИ предполагает не только согласие и консолидацию всех её участников, что уже не так просто, но и обязательный вклад в финансирование проекта денег, собранных жильцами.

НА ЗАМЕТКУ

«КП»-Тверь» объясняет, как принять участие в Программе поддержки местных инициатив.

Программа поддержки местных инициатив предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из областного бюджета на реализацию наиболее важных для жителей проектов. Чтобы принять участие в программе, жителям придётся пройти несколько этапов.

1. Общее собрание. Жителям дома (или домов) необходимо провести общее собрание, на котором они должны будут избрать инициативную группу, определиться с проектом благоустройства и его финансированием. Жильцам придётся собрать не менее 10% от общей суммы. Оставшаяся часть будет профинансирована из бюджетов города и региона.

2. Заявка. Местная администрация, в нашем случае – администрация Заволжского района Твери, совместно с инициативной группой жителей должна подготовить заявку на участие в ППМИ и проектно-сметную документацию по проекту. Оптимизировать процедуру заполнения подачи заявки поможет электронная система «ППМИ-Тверь», через которую заявка публикуется для последующей проверки региональным Минфином.

3. Конкурс. Если к заявке у Минфина претензий нет, она попадает в конкурсный отбор. Отбор происходит по нескольким критериям, в том числе оценивается социальный эффект инициативы и размер вклада жителей. Также плюсом станет привлечение спонсоров, активность участия жителей и так далее. Заявки, набравшие наибольшее число баллов, становятся победителями конкурсного отбора и получают право на субсидирование из региональной казны.

4. Реализация. Местная администрация организует конкурентные процедуры по определению подрядчиков. Ход и качество работ будут оцениваться не только чиновниками, но и инициативными жителями. По факту завершения работ производится их финансирование за счёт всех заявленных источников: областного и местного бюджетов, денег спонсоров и доли, собранной жителями.