Готовить «Оливье» в Тверской области выгоднее, чем в большинстве регионов России

- А я в этот новый год «Оливье» готовить не буду. Вредно это – намешано всего, - огорчает меня подруга, в последнее время внимательно следящая за фигурой и ЗОЖ (здоровым образом жизни).

- Да ладно! Это ж Новый год. Как же без символа новогоднего стола! И атмосферы праздника не почувствуешь, сидя на фитнес-хлопьях, - парирую я.

«Оливье» - это то, ради чего не грех в новогоднюю пору нарастить пару сантиметров на талии. Тем более, что блюдо по деньгам не такое уж затратное.

Последние восемь лет мы в редакции тверской «Комсомолки» внимательно следим за колебанием индекса «Оливье». В предновогоднюю пору ходим по магазинам и мониторим цены, а иногда, для поднятия настроения и боевого редакционного духа, готовим большой таз «Оливье» и едим его с огромным аппетитом.

Но вернемся к аналитике и изменению цен на салатик. Всю прошлую "восьмилетку" цена на салат плавно росла, лишь в 2012 году было небольшое падение, оно и понятно - времена непростые были, курс доллара скакал, нефть дешевела. С появлением намёков на возвращение экономической стабильности, плавно пошла вверх и цена на салат.

В году уходящем цена на тверской «Оливье» достигла максимума. Однако, не все ингредиенты дорожали единодушно. Вот, к примеру, морковь, в прошлом году дала самый большой скачок в цене, а в этом «откатила» назад, подешевев более чем в два раза. Майонез «скинул» на пять рублей – а это 11%. Самый большой рост в цене у «консервированных» ингредиентов – маринованных огурчиков и зеленого горошка – последний вообще подорожал на 22%. Видимо, сказывается рост затрат на производство.

В сухом остатке за год наш «Оливье» прибавил в цене 11,5% и составил 494 руб. 50 коп.

Графика: Елена КОЗЛОВА

Кстати, стоимость «Оливье» в разных регионах России промониторил и Росстат. Здесь расчет несколько иной, за основу было взято количество салата на четыре персоны. По цене на главное новогоднее блюдо Верхневолжье оказалось в середнячках – наш регион на 32 позиции из 85. Салат на 4-х человек по расчетам ведомства обойдется тверичанам в 310 рублей, а это + 1,47% к прошлому году.

В среднем же по России цена на «Оливье» для четверых составила 313 рублей, что на 5,18% дороже, чем в 2017-м. То есть закупаться ингредиентами для салата в Верхневолжье выгоднее, чем в большинстве регионов страны.

Самый дорогой "Оливье" стоимостью в 517 рублей приготовят жители Чукотки. Далее по списку Камчатка и Ненецкий автономный округ. Здесь продукты для салата обойдутся в 487 и 475 рублей соответственно.

Самый экономически выгодный салат приготовят жители Белгородской области и Мордовии - 239 и 276 рублей соответственно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора Института экономики и управления по учебной работе ТвГУ:

- Повышение индекса салата "Оливье" - неудивительно. Это можно объяснить, как минимум, стандартным фактором - инфляцией. Падение цен на картофель и морковь характеризуется хорошим урожаем этих овощей в этом году и создание благоприятных условий для сельхозпроизводителей со стороны государства в условиях импортозамещения. Падение цены на майонез объяснить однозначно сложно.

Есть некоторое падение спроса, которое подталкивает производителей к снижению себестоимости, например, за счет удешевления упаковки. Сегодня на прилавках все больше видим майонез в мягкой полиэтиленовой упаковке, и все меньше в пластиковых банках и стекле. Повсеместное распространение здорового образа жизни также снижает привлекательность этого продукта в глазах потребителя и влияет на его цену.

Но во второй половине декабря можно прогнозировать рост цены в виду естественного повышения спроса на новогодний продукт. Рост цен на овощную консервацию объяснить можно следующим: 90% этого рынка находится в руках иностранных компаний, которые ввозят свежие овощи в страну и осуществляют на ее территории последующую переработку. Поэтому из-за роста курса валют изменяется цена на консервированный горошек и маринованные огурцы.