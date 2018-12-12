2018-12-13T07:39:38+03:00
Общество

Гримаса капитализма: Под Тверью несколько сотен человек стали заложниками перевозчика-частника

Маршрутка, которая их возила до Твери, перестала ходить
Альберт БОЙКОВ
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До импровизированной остановки маршрутка доберется только веснойДо импровизированной остановки маршрутка доберется только веснойФото: Альберт БОЙКОВ
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Многие люди мечтают уехать подальше от городской суеты и погрузиться в природную тишину. Горожане отправляются туда, где нет машин, шумных производств и ярких рекламных вывесок. Порой доходит до того, что человек полностью изолируется от внешнего мира и живет отшельником, или, как модно сейчас называть, дауншифтером, потому что ему так хочется. Однако в современных реалиях в изоляцию, по крайней мере транспортную, можно легко попасть и не по собственному желанию.

Путь до Аввакумово знаком многим жителям Твери, особенно дачникам. Деревня находится буквально в нескольких километрах от города, а добраться до нее легко можно на маршрутном такси № 228. Учитывая прыткость водителей микроавтобусов и интенсивность их движения, буквально за 25 минут из центра города можно переместиться поближе к природе. Вокруг Аввакумово разбросано бессчётное количество дач, где летом проживают несколько тысяч человек. С наступлением осени большинство перебирается в город, однако немало семей остаются на прежнем месте. Теперь это их постоянное место жительства со своими радостями и проблемами, главная из которых – транспортная.

– Из города и в город нам не добраться. Маршрутки до нас доходят только летом, сейчас их нет. Нам не попасть ни к врачу, ни в аптеку, ни в магазин. Последнюю маршрутку мы видели здесь в сентябре, и теперь нам придётся ждать её до марта, – рассказывает жительница СНТ «Огонёк» Валентина Михайловна.

Этой проблеме уже пять лет. По словам местных жителей, постоянно в их СНТ заселены 28 домов, в которых живут в том числе маленькие дети.

– Вечером Тверь сияет, мы видим свет – рукой подать до города, а доехать туда не можем, – вторит подруга Валентины Михайловны.

В дачный сезон путь до маршрутки составляет чуть менее километра, однако с наступлением осени расстояние увеличивается почти до четырёх километров. Уехать в город можно только из Аввакумово. Во время диалога местные жительницы не устают повторять, что живут здесь не только летом, а круглый год.

И число постоянных жителей растет. Люди покупают участки, строят дома, но транспортный вопрос до сих пор не решён.

– Мы не просим, чтобы маршрутка ходила так же, как летом. Разговаривали с владельцем, но он объяснил, что из-за нашей дороги его маршрутка постоянно встаёт на ремонт, а это не прибыльно, – рассказывает Валентина Михайловна.

Местные жители с этим не согласны. В летний период они постоянно скидываются на ремонт дороги и грейдер. Заметим, что в настоящее время дорога, идущая вдоль дач, и в самом деле находится практически в идеальном состоянии. В том же Аввакумово она «убита» гораздо сильнее, однако водителей это не смущает.

Писали люди и чиновникам, но, как уверяют дачники, бумаги затерялись где-то в кабинетах.

Жителям СНТ «Огонёк» до ближайшей остановки идти почти 4 километра Фото: Альберт БОЙКОВ

Жителям СНТ «Огонёк» до ближайшей остановки идти почти 4 километраФото: Альберт БОЙКОВ

– Нам не надо часто, пусть маршрутка ходит хотя бы четыре раза в день по расписанию, и всё будет в порядке, мы сами подстроимся. Ну нельзя же жить в такой изоляции. Мы готовы платить по 50 рублей, только бы была возможность выезжать, – продолжают местные жители.

Кстати, чтобы доехать до города на такси, придётся выложить 250 рублей за дорогу в одну сторону. Для пожилых людей это очень значительная сумма. Обеспокоены жители и вынужденными вечерними прогулками. В тёмное время суток путь из Аввакумово превращается в русскую рулетку, где в роли револьвера выступают местные и бродячие собаки, которых здесь в достатке.

В СНТ «Вагонники» корреспондента «КП»-Тверь» ждали по тому же вопросу.

По пути встречаются две молодые мамы, с которыми удаётся перекинуться парой слов. У родственников женщин есть автомобили, однако они также озабочены решением транспортного вопроса. Ведь без водителя в доме они тоже оказываются в западне.

– Плохо, конечно. С транспортом тут вообще туго, а людей очень много живёт, – говорит жительница СНТ «Дружба» Елена.

Маленькие дети тоже стали невольными заложниками транспортной неразберихи Фото: Альберт БОЙКОВ

Маленькие дети тоже стали невольными заложниками транспортной неразберихиФото: Альберт БОЙКОВ

В СНТ «Вагонники» круглогодично проживает около 50 семей с детьми, которым также приходится самостоятельно решать транспортный вопрос.

– Маршрутка перестала ходить в сентябре. Пустите к нам хотя бы четыре машины. Люди смогут уехать на работу и вернуться обратно. Ребята в школу ходят, а вечером домой приходится возвращаться с фонариком, – рассказывает жительница СНТ «Вагонник» Галина Николаевна.

Из СНТ «Вагонник» в Тверь теперь тоже не уехать Фото: Альберт БОЙКОВ

Из СНТ «Вагонник» в Тверь теперь тоже не уехатьФото: Альберт БОЙКОВ

Как видите, ничего сверхъестественного люди не просят, но... Мир чистогана и наживы, как шутят с грустью многие, диктует свои условия. Что делать – капитализм...

«КП»-Тверь» написала официальный запрос в Минтранс и обязательно вам расскажет, как комментируют ситуацию чиновники.

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