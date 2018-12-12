Афиша в Твери с 12 по 17 декабря: Пушкин с Онегиным, Винтажная ёлка и сказочные выставки

Ожидание самого долгожданного праздника уже вовсю витает в воздухе... Кажется, что остается лишь только подумать о желании, как оно тут же исполнится... Если у вас пока еще не так, то поймать ощущение праздника можно на предстоящих премьерах в театрах, на планировании удивительно-волшебных Ёлок, например, винтажных, в стиле 19 века. А можно и на выставках, например "Славянских мифов", где на днях на одной полке можно будет встретить и Деда Мороза, и богиню Весны...

Так что, спешите видеть...

ТЕАТР

«Путешествие Голубой стрелы»

Новогоднее настроение постепенно захватывает мир. В ТЮЗе уже пахнет мандаринами, Дед Мороз обещал посетить театр, а потому там готовы рассказать о планах на новый год!

С 20 декабря по 6 января больших и маленьких зрителей ждёт новогодний спектакль по произведению Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы». Это история о справедливости, самоотверженности, взрослении и настоящей дружбе.

ТЮЗ

С 20 декабря.

Билеты на сайте и в кассе театра.

Готовы отправиться в путешествие вместе с артистами ТЮЗа? Тогда собирайте чемоданы!

Премьера. «Пушкин. Евгений Онегин»

Режиссёр Валерий Персиков представит на суд зрителей музыкально-драматическую фантазию по роману А.С. Пушкина под названием «Пушкин. Евгений Онегин».

И название будущего спектакля, и жанр, и афиши говорят о том, что помимо знакомых и любимых персонажей романа на подмостки выйдет и сам Александр Сергеевич Пушкин. Подобное сценическое решение откроет театралам некоторые подробности из биографии поэта, связанные с созданием романа.

В спектакле строки «Евгения Онегина» сольются с русским фольклором, в том числе с народными песнями, записанными поэтом, романсами на его стихи и салонной музыкой 19 века. Кроме фрагментов из известного творения П.И. Чайковского в постановке прозвучит музыка С.С. Прокофьева, созданная им к неосуществлённому спектаклю А.Я. Таирова.

По традиции в дни премьеры зрителей ждёт особая программа в фойе театра.

ТАТД

14, 15 и 16 декабря.

На подмостки выйдет и сам Александр Сергеевич Пушкин. Фото: ТАТД

ПРАЗДНИКИ

Все Дед Морозы в гости к нам

Фестиваль объединит разные национальные новогодние традиции. На праздник прибудут четыре героя национального эпоса - сказочные зимние волшебники из России, Беларуси, Карелии и Бурятии.

В программе праздника - новогодняя ярмарка и гастрономическая площадка, интерактивное представление «Проводим старый год», сказка-квест «Тайна лесной тропинки», многочисленные мастер-классы: по росписи ёлочных игрушек, декорированию новогодних шаров, созданию украшений из фетра, шишек, шерсти и другие.

Кроме того, на фестивале можно будет покататься с горок на санях, посетить терем подарков и почтовое отделение по приёму писем Деду Морозу в Великий Устюг.

Академическая дача имени Ильи Репина

14 декабря

Дед Морозы встретятся на Даче художниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Винтажная ёлка в стиле 19 века

Мам, пап и детей от 4 до 12 лет приглашают на Винтажную ёлку в стиле 19 века!

- Наши «ёлки» больше похожи на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем, - рассказывают организаторы.

Детей ждет:

- волшебный спектакль-приключение, где главные герои - сами дети;

- уютная атмосфера камерного театра;

- настоящий Дед Мороз;

- живая музыка;

- колядки, песни;

- веселые игры и хороводы;

- увлекательные мастер-классы;

- сказочная теплая атмосфера русской старины;

- подарки ручной работы от Деда Мороза.

О билетах стоит подумать заранее!

Театральный Подвал,

ул. Лидии Базановой, д. 20.

27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января.

При покупке билета до 20 декабря - скидки!

Тел. для справок 8-930-154-16-69.

На праздник приглашают больших и маленьких. Фото: Арт-пространство "Театральный подвал"

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!

2-6 января в 11.00 и 13.30, 7 января в 13.30 и 8 января в 11.00

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина»

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.

28 декабря в 18.30, 3-7 января в 17.00

Проект «В Новый год с музыкой NON-STOP 6». Премьера!

Лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!

Новогоднее настроение царит в Тверской филармонии. Фото: Тверская филармония

ВЫСТАВКИ

«Декабрь, январь и февраль...»

Жителей и гостей Твери приглашают на открытие выставки «Декабрь, январь и февраль...»

В экспозиции представлены произведения художников, широко известных публике: В.Л. Боровиковского, И.И. Шишкина, М.В. Дервиз-Фаворской, А.Н. Самохвалова, А.В. Моравова, А.Ф. Пахомова, Ю.А. Васнецова.

Поддерживают зимнюю, новогоднюю и рождественскую тему изделия декоративно-прикладного искусства Конаковского фаянсового завода, представлены вещи М.П. Холодной, Н.А. Коковихина, В.А. Сергеева и Г.Б. Садикова.

- Посетители получат счастливую возможность увидеть замечательные произведения живописи, графики и художественного фаянса, что, безусловно, прибавит им праздничного настроения, - уточняют сотрудники музея.

Мемориально-художественный музей Владимира Серова

Калининский район, пос. Эммаус, д. 29.

Открытие - 14 декабря в 16.00.

Все вопросы по тел. 37-84-32 (музей).

Добро пожаловать на выставку за настроением

«Втроём-Новое»

В Твери открылась удивительная выставка «Втроём-Новое».

Её авторы - три известные тверские художницы Елена Бурова, Ольга Котенёва-Пушко и Елена Дегтярёва - приглашают всех посетить экспозицию и зарядится прекрасным настроением.

О чём выставка? Сами художницы характеризуют её так: она о воспоминаниях ушедшего лета, о так порадовавшей нас золотой осени, об ощущениях предстоящих новогодних и рождественских праздников.

На выставке представлены живопись, графика, авторские куклы, керамика и объёмные витражи. Все работы уникальны и выполнены художницами в их неповторимых авторских техниках.

ДК «Металлист»

Выставка будет работать весь декабрь.

Все работы уникальны и выполнены художницами в их неповторимых авторских техниках

МУЗЕИ

Музей тверского быта

ул. Горького, д. 19/4. Тел. (4822) 52-84-04, факс 52-18-81

16 декабря в 13.00 - мастер-класс по росписи пряников «Новогодние пряники».

А также экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие»

Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки».