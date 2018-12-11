2018-12-11T16:45:12+03:00
Общество

Покупатель имеет право требовать взвесить даже крошечную карамельку

«КП»-Тверь» выяснила, что от нас скрывают при покупке товара вразвес
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Магазин обязан вам продать даже одну маленькую конфету, если сладости продаются в развесМагазин обязан вам продать даже одну маленькую конфету, если сладости продаются в развесФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Недавно «КП»-Тверь» написала о том, сколько мы переплачиваем за упаковку, покупая готовый новогодний подарок. Наше исследование показало, что почти четверть стоимости подарка - это упаковка. Вывод: собрать сладкий новогодний подарок своими руками выгоднее для семейного бюджета. Ведь сладкое ассорти можно скомпоновать по своему вкусу - конфетка к конфетке. Но для начала эти конфетки потребуется купить. По одной или по две-три штуки.

Вот тут и возникла проблема. В редакцию «КП»-Тверь» начали поступать звонки от расстроенных читателей, которым в магазине отказали взвешивать такое количество сладостей. Объясняли продавцы это либо любимым русским «не положено!», либо тем, что весы не в состоянии взвесить лёгкую маленькую конфетку (к слову, недорогие редакционные весы запросто справились с этой задачей). Ситуация неприятная, новогоднее настроение под угрозой.

Чтобы разобраться в проблеме мы обратились к специалисту, знающему о наших потребительских правах всё.

- Если это весовой товар, магазин обязан по вашему желанию продать хоть две, хоть одну конфету, - коротко и по существу ответил начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области Андрей Соколов. - Если в магазине вам в такой просьбе отказали, знайте: это не правомерно. Не взвешивают весы? Это проблема не покупателя, а магазина. Есть весовой товар - должны быть и весы, которые взвесят вам одну конфету.

Если продавец всё-таки отказывается взвешивать карамельку или ириску даже после декларации вами своих прав, остаётся только ретироваться и найти более сговорчивый магазин. Ведь решить проблему кардинально под силу только суду.

- Заставить продавца заключить договор с покупателем (а юридически даже продажа конфеты - это заключение договора), к сожалению, не может никто, кроме суда, - вздыхает Андрей Юрьевич. - Только эта инстанция в данном случае имеет право понудить продавца выполнить свою обязанность.

Понятно, что, если речь идёт о квартире или машине, побегать по судам не грех, а вот покупка одной конфеты вряд ли стоит таких хлопот. Но расстраиваться не спешите, а лучше направьте руководству торговой точки претензию. И в жалобной книге оставьте пару слов - авось и удастся воспитать нерадивого продавца, хотя бы к следующему Новому году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Новости 24
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи
Девятилетнего мальчика иномарка сбила на "зебре" в Твери
Гражданина Узбекистана, призывавшего к терроризму, заключили под стражу в Твери
22-летний парень отправится в колонию за нападение на женщину в Тверской области
В Твери осудили пару наркокурьеров из Татарстана
Предприятия-фантомы производят и продают сливочное масло в Тверской области
Почти вдвое увеличат финансирование, направленное на улучшение жизни на селе в Тверской области
Два парня украли из автомобиля в Тверской области аккумулятор и инструменты
Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери
В Тверской области новый министр здравоохранения
Оплачивать холодную воду и канализацию по-прежнему следует по квитанции «Тверь Водоканала»
Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей
Несколько домов в Заволжье в Твери остались без холодной воды
В суд передано дело над 65-летним преподавателем из Твери, которого подозревают в получении взятки
На оживленном перекрестке в Твери на час отключили светофор
Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры
Новый пешеходный светофор заработал в Заволжском районе Твери
Водитель "УАЗа" попал в серьезное ДТП на трассе М-11 в Тверской области
26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области
Металлическое ограждение вдоль набережной Степана Разина в Твери обязали убрать
Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания