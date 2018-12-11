Покупатель имеет право требовать взвесить даже крошечную карамельку

Недавно «КП»-Тверь» написала о том, сколько мы переплачиваем за упаковку, покупая готовый новогодний подарок. Наше исследование показало, что почти четверть стоимости подарка - это упаковка. Вывод: собрать сладкий новогодний подарок своими руками выгоднее для семейного бюджета. Ведь сладкое ассорти можно скомпоновать по своему вкусу - конфетка к конфетке. Но для начала эти конфетки потребуется купить. По одной или по две-три штуки.

Вот тут и возникла проблема. В редакцию «КП»-Тверь» начали поступать звонки от расстроенных читателей, которым в магазине отказали взвешивать такое количество сладостей. Объясняли продавцы это либо любимым русским «не положено!», либо тем, что весы не в состоянии взвесить лёгкую маленькую конфетку (к слову, недорогие редакционные весы запросто справились с этой задачей). Ситуация неприятная, новогоднее настроение под угрозой.

Чтобы разобраться в проблеме мы обратились к специалисту, знающему о наших потребительских правах всё.

- Если это весовой товар, магазин обязан по вашему желанию продать хоть две, хоть одну конфету, - коротко и по существу ответил начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области Андрей Соколов. - Если в магазине вам в такой просьбе отказали, знайте: это не правомерно. Не взвешивают весы? Это проблема не покупателя, а магазина. Есть весовой товар - должны быть и весы, которые взвесят вам одну конфету.

Если продавец всё-таки отказывается взвешивать карамельку или ириску даже после декларации вами своих прав, остаётся только ретироваться и найти более сговорчивый магазин. Ведь решить проблему кардинально под силу только суду.

- Заставить продавца заключить договор с покупателем (а юридически даже продажа конфеты - это заключение договора), к сожалению, не может никто, кроме суда, - вздыхает Андрей Юрьевич. - Только эта инстанция в данном случае имеет право понудить продавца выполнить свою обязанность.

Понятно, что, если речь идёт о квартире или машине, побегать по судам не грех, а вот покупка одной конфеты вряд ли стоит таких хлопот. Но расстраиваться не спешите, а лучше направьте руководству торговой точки претензию. И в жалобной книге оставьте пару слов - авось и удастся воспитать нерадивого продавца, хотя бы к следующему Новому году.