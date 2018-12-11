Спортсменка из Твери завоевала золото Чемпионата мира по самбо

В сербском городе Нови-Сад завершилось первенство мира по самбо среди кадетов (15-16 лет), на котором триумфально выступила 14-летняя тверичанка Анастасия Трофимова. Дебютантка первенства планеты в составе сборной России неожиданно для всех поднялась на первую ступень пьедестала почета в весовой категории до 48 кг.

Заниматься самбо Анастасия начала в возрасте семи лет. Тренер спортсменки Кирилл Рыбинкин отмечает, что у девушки упорный характер, благодаря которому она идет до конца и в жизни, и в спорте. Девушка приходит на тренировку всегда первой и даже помогает младшим ребятам. Не сложно для неё и остаться после занятий, чтобы помочь с уборкой зала.

Интересно, что в этом году девушка дважды отбиралась на первенство мира. В первый раз в состав главной сборной страны она не попала из-за 13-летнего возраста. Анастасия потренировалась вместе со сборниками и вернулась домой. Летом тверичанке исполнилось 14 лет, и она вновь выиграла отбор на кадетов, сумев одержать победу в первенстве России среди девушек до 16 лет.

Конечно, возникает вполне логичный вопрос, как до соревнований допустили столь юную девушку, если состязания проводились среди атлетов 15-16 лет. Оказывается, что такая практика - вполне нормальное явление.

- Если на момент соревнований атлет уже достиг 14-летнего возраста, то он идет дополнительным допуском. Спортсмен проходит обследование у врачей, которые должны подтвердить, что потенциальный сборник опережает в уровне развития своих сверстников, а значит, может бороться по старшему году, - рассказывает тренер чемпионки Кирилл Рыбинкин.

Естественно, подобные обследования проводят врачи сборной России, после чего совместно с главным тренером они принимают решение о допуске или недопуске спортсмена.

Что касается соперников тверичанки, то с ними ей удалось разделаться достаточно легко. Так, в финальном поединке Анастасия сумела за 21 секунду справиться с белоруской Дианой Жуковой. Кирилл Былинкин отметил, что он ждал от представительницы братской республики более серьезного сопротивления. Диане 16 лет, и у нее за плечами большой опыт выступлений, однако Анастасия оказалась сильнее.

- Откровенно говоря, на первенстве страны было сложнее. Отбор на первенство мира проходят девочки, которые входят в состав сборной по дзюдо, самбо. Все хотят поехать на мировое первенство и участвовать в нем. Приезжают представили разнообразных школ со всей страны, которые отличаются по стилю, - рассказывает Кирилл Рыбинкин.

Тренер рассчитывает, что в следующем году Анастасия подтвердит свой уровень, а может, попробует свои силы и в дзюдо. Дело в том, что приемы в этих видах спорта очень похожи. Основное различие в том, что самбисты в основном борются в партере и пытаются выйти на болевой прием, а дзюдоисты больше борются в стойке и совершают броски.

В конце нашего разговора Кирилл Рыбинкин отметил, что в Тверской области есть достаточное число и взрослых спортсменов, которые реально претендуют на высшие награды первенств планеты.