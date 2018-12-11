Новый год 2018-2019 в Твери: Ёлки, ярмарки и катки

Мягкими шагами мы все ближе и ближе к новогодним праздникам. Вместе с тем как снежный ком растут заботы и волнения о подарках, поздравлениях и нарядах. Чтобы за всей суетой не упустить магию ожидания праздника, чтобы дух Нового года и Рождества поселился в душе каждого из нас, преображается и пространство вокруг нас. Преображается сама Тверь. Нам лишь остается замечать эти изменения.

ЯРМАРКИ

В этом году в Твери уже в третий раз пройдёт Рождественская ярмарка. Она будет традиционно организована на улице Трёхсвятской.

Однако в отличие от прошлых лет ярмарка начнёт работать уже с середины декабря, с 15 числа. И это было сделано не случайно, именно так горожане смогут заранее приготовиться к Новому году и приобрести для праздников всё необходимое.

В администрации Твери рассказали, что до 7 января на ярмарке будут работать 24 торговые точки. Сказочные пряничные домики уже установлены в центре Твери и лишь ждут открытия. Продаваться здесь будет в основном продукция тверских производителей. Все желающие смогут приобрести ёлочные игрушки, изделия ручной работы, декоративные свечи, мыло, носки, варежки и жилетки из овечьей шерсти, кожаные изделия, живые ели в горшках. Также можно будет приобрести безалкогольный глинтвейн и другие угощения.

С 15 декабря начнут работать еще несколько праздничных площадок. Еще одна ярмарка расположится на Тверской площади, а вместе с ней и торговые точки в парке Победы.

Рождественская ярмарка пройдет в Твери уже в третий разФото: Ирина ТАРАСОВА

ВЫСТАВКА ЕЛЕЙ

А какой Новый год без ёлки? Самая первая выставка-продажа елей уже открылась. Её организатором стало муниципальное предприятие «Зеленстрой».

Жители могут приобрести как обычные зеленые, так и декоративные голубые ели в горшках. Покупка последних считается экологичнее. Ведь ель после новогодних праздников можно будет посадить в открытый грунт.

- Продаются ели возрастом от 8 лет, поэтому в новой почве они хорошо приживутся, - подсказывают специалисты и даже делятся несколькими важными советами.

Например, ели в горшках следует держать подальше от батареи, своевременно поливать и опрыскивать. А после праздников поставить на улицу или на балкон. Пересадить такое дерево во двор можно уже в марте.

Стоит такая «настоящая» ёлочка в горшках от 500 рублей.

Выставка работает в будни с 8.00 до 16.00 по адресу: улица 2-я Лукина, 7Б.

КАТКИ

Если вы сторонник спокойного домашнего отдыха зимними вечерами, то, возможно, мы вас сможем переубедить. Потому как в Твери до конца декабря появится порядка 10 катков! И это здорово!

Говоря официальным языком синоптиков, при устойчивых минусовых температурах планируется залить площадки на стадионах «Текстильщик» и «Химик», на проспекте Победы возле бассейна «Радуга», на площади Славы, в Бобачевской роще, в городском саду и парке Победы. Также корты зальют на улице Левитана (ФОК имени Султана Ахмерова), на улице Туполева, 105 (ДК «Затверецкий») и на улице Дружинной, 6 (Мамулино).

Причем площадки для катка возле ДК «Затверецкий» и спортивной школы в Мамулино уже начали обустраивать.

В администрации города уточнили, что заливка льда возможна только при температуре ниже 5 градусов Цельсия и без существенных атмосферных осадков. Кроме того, заливку нужно начинать, только когда грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, в противном случае вода просто уйдет в землю. А площадь заливаемой поверхности необходимо заранее утрамбовать, толщина основания должна оставаться не менее 15 сантиметров.

Ну что ж, нам остается лишь ждать и надеяться, что на смену слякотной погоде придет необходимый для льда мороз.

Где Новый год, там Дед Мороз и подарки!Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

В Твери заработала почта Деда Мороза

Большой почтовый ящик главного зимнего волшебника появился в городском саду Твери 8 декабря.

В честь открытия почты Деда Мороза в прошедшую субботу прошел самый настоящий праздник со Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Кто-то принес уже готовые письма, украшенные снежинками и снеговиками, кто-то писал записки, просьбы и пожелания прямо на месте. Ответственные за почту гарантируют, что ни одно письмо не пропадет и каждое из них дойдет до резиденции Деда Мороза.

Напомним также, что с декабря горсад Твери работает в новогоднем режиме. Для гостей парка вечером включают праздничную иллюминацию, работают горка и новогодние зоны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Узнав, что самая высокая ёлка Тверской области в Вышнем Волочке, глава Оленино намерен побить рекорд. Читайте далее.