Рыболовецкие компании попытаются выловить в Тверской области более 1 200 000 килограммов рыбы

Минсельхоз России утвердил объем рыбы и других водных биоресурсов на 2019 год, который может быть выловлен во внутренних водах страны. Параметры введены для 41 региона, среди которых есть и Тверская область.

Согласно утвержденным цифрам, организации, занимающиеся рыбным промыслом в Верхневолжье, смогут сделать особый упор на вылов леща. Так, для Угличского водохранилища эта цифра составит 395, 4 тонны, Иваньковского водохранилища - 351 тонну, Верхневолжского - 61 тонну, Вышневолоцкого - 31 тонну, а для Рыбинского - 9,7 тонны.

Из Селигера разрешено выловить 92 тонны леща, а из прочих озер - 246 тонн. Что касается промысла на реках, то общий объем выловленного из них леща не должен в 2019 году превысить отметку в 22 тонны.

Следом по объему предполагаемого вылова идет судак. В отличие от леща показатели здесь куда скромнее. Так, из вышеперечисленных озёр и рек промысловикам разрешено выловить чуть более 40,2 тонны представителя семейства окуневых.

Самый внушительный объем вылова определен для озера Селигер, из которого федеральное ведомство разрешило добыть 6,4 тонны судака. Следом с лимитом в 4,3 тонны идет Верхневолжское водохранилище, а Иваньковское водохранилище с 3,7 тонны замыкает лидерское трио.

Не осталась без внимания и щука. В Верхневолжском водохранилище промысловики законно смогут добыть 6,4 тонны рыбы, на Селигере - 4 тонны, а в Вышневолоцком водохранилище - 2,6 тонны. Самый маленький лимит на вылов в Тверской области предусмотрен для сомов. Например, самый большой объем вылова в 600 килограммов предусмотрен для Иваньковского водохранилища. Учитывая размеры этой крупной и вкусной пресноводной рыбы, промысловикам явно придется постараться, чтобы не преступить разрешенную грань. Общий лимит вылова сомов для Тверской области не превысит и 2 тонн. Кстати, из Селигера его и вовсе вылавливать запрещено.

Замыкает список разрешенных к добыче позвоночных сазан. Так, из Угличского водохранилища разрешено добыть 5,1 тонны семейства карповых, из Иваньковского - 3,9 тонны, а из Селигера - 2 тонны. В прочих озерах, которых в Верхневолжье не один десяток, коммерсантам удастся, не нарушая закон, выловить 14 тонн рыбы. В других водоемах добывать данную рыбу в промысловых целях нельзя.

Меньше всего в Тверской области разрешено вылавливать раков. Из множества озер можно добыть только 1 тонну речных членистоногих. Всего же суммарный разрешённый улов в Тверской области составит 1200 тонн рыбы, или 1 200 000 килограммов. Если разделить эти цифры на всех жителей области - 1 283 873 человека, включая грудных младенцев, то каждому из нас достанется по 935 граммов рыбы. Не такой уж богатый улов, получается.