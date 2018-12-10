2018-12-10T14:55:44+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» рассказывает, как правильно снять показания счетчика воды

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» отмечают, что значительная часть показаний индивидуальных приборов учета воды передается абонентами неверно.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Верно снятые показания счётчика - залог правильных платежейВерно снятые показания счётчика - залог правильных платежей
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Это может привести к существенным ошибкам в расчетах начислений за воду и канализацию.

При всем многообразии самих счетчиков воды расход отображается на них двумя способами. В одних приборах учета считаются только целые кубометры – в таких счетчиках всего 5 окошек с цифрами. В таком случае передавать можно все цифры с прибора.

Бывают счетчики с 8-ю окошками цифр, при этом три крайние правые отделены запятой и, как правило, выделены красным цветом, они считают литры. С таких приборов учета надо списывать только черные цифры до запятой.

«К сожалению, мы очень часто сталкиваемся с неправильно снятыми показаниями. Мы обнаруживаем их по начислениям, которые система делает автоматически, они в этом случае могут составлять десятки, сотни тысяч, а порой и миллионы рублей. Нашим специалистам приходится вручную исправлять показания. Однако, принимая во внимание, что у нас почти 160 тысяч абонентов, исправить все невозможно», - поясняет коммерческий директор ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

Во избежание ошибок в расчетах «Тверь Водоканал» призывает своих абонентов быть внимательными и передавать показания правильно. А также напоминает о многообразии способов передачи, из которых абонент может выбрать самый удобный и доступный: Личный кабинет и активная кнопка на сайте предприятия, электронная почта help@tvervodokanal.ru, звонок в кол-центр по тел. 62-01-02 или занесение данных в квитанцию при оплате через Сбербанк или Почту России.

Будьте внимательны при снятии показаний со счётчика!

Будьте внимательны при снятии показаний со счётчика!

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