В середнячках: Тверская область на 40-й строчке рейтинга приверженцев здорового образа жизни

Вредные привычки и их последствия остаются одним из главных пунктов, влияющих на благополучие людей и целых стран. С каждым годом в России продолжает расти число приверженцев здорового образа жизни, однако любители алкоголя, табака и наркотиков так просто свои позиции не сдают.

Специалисты РИА Рейтинг составили градацию регионов России по отсутствию вредных привычек, в основу которой легли шесть показателей, характеризующих их распространенность среди населения.

КАК СЧИТАЛСЯ РЕЙТИНГ

Во время составления рейтинга специалисты учитывали потребление табачных изделий, продажу алкогольных напитков в абсолютном алкоголе (учитывался объем спирта как такового. - Ред.), количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году. По каждому из этих показателей рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый балл определялся на основе частных баллов.

Во время исследования выяснилось, что главным фактором, влияющим на отказ от вредных привычек, явилась не столько экономическая ситуация в регионах, сколько их географическое положение, а также история и традиции.

Среди 85 субъектов РФ Тверской область с 69,7 балла расположилась на 40-м месте по числу приверженцев здорового образа жизни. Специалисты РИА Рейтинг не дают расшифровку показателей «середняков», однако на основе ранее проведенных исследований можно сказать наверняка, что именно повлияло на итоговое место. В октябре на основе данных Центра разработки национальной алкогольной политики стало известно, что в текущем году смертность от случайных отравлений алкоголем в Тверской области выросла на 28%. На 100 тысяч населения в Верхневолжье умирают 13,7 человека. Ранее сообщалось, что на территории региона стали больше пить. Так, с апреля по июнь было продано 3 млн 3 тысячи 784 литра крепких алкогольных напитков. По всей видимости, оказало влияние на рейтинг и нахождение Тверской области между двумя столицами.

Расскажем и про наших соседей. Смоленская область заняла 9-е место, Новгородская расположилась на 17-й позиции, а Псковская - на 28-й строчке. Меньше приверженцев здорового образа жизни оказалось в Московской области – 46-е место, Вологодской – 58-е место, а также Ярославской – 61-е место.

ПРО ЛИДЕРОВ И АУТСАЙДЕРОВ

Согласно составленному рейтингу, тройку лидеров по числу приверженцев здорового образа жизни возглавили жители Чечни, Ингушетии и Дагестана. Сотрудника РИА Рейтинг замечают, что для северокавказских республик характерно незначительное потребление табака, а также низкие объемы продаж алкоголя. При этом по преступлениям в состоянии наркотического опьянения и количеству преступлений, связанных с наркотиками и их аналогами, вышеперечисленные республики находятся в середине рейтинга, за исключением Чечни.

Тройку аутсайдеров в свою очередь замыкают Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Еврейская автономная область. Так, на Ямале много курят, а в Еврейской автономной области плюс к этому остро стоит проблема наркомании, которая актуальна и для Бурятии.