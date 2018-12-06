Положение о конкурсе "Комсомольский маскарад"

1. Конкурс - соревнование между физическими лицами, которые являются посетителями сайта tver.kp.ru. Конкурс проводится на сайте «Комсомольская правда» в сроки, указанные в п. 2 настоящих Правил (далее - Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 14 по 21 декабря 2018 года. Голосование проходит в срок с 14 по 21 декабря 2018 года. Итоги конкурса подводятся 21 декабря 2018 года.

3. В Конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет, проживающие в Твери и Тверской области.

4. Задание Конкурса: присылать веселые и смешные фотографии в костюмах снежинок, фей, волшебников и даже поросят. Все фото принимаются на электронную почту tarasova@kptver.ru (с пометкой МАСКАРАД).

5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2. Правил, Организатор определяет Победителя с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих Правил. Победителями признаются три физических лица, набравших наибольшее количество голосов. Итоги Конкурса и имена Победителей публикуются на сайте tver.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза путем публикации соответствующего информационного сообщения.

6. Призовой фонд Конкурса (далее - Приз): фотоотчет о Победителях Конкурса на сайте tver.kp.ru и в соцсетях. Подарки от спонсоров.

7. Вручение Приза осуществляется Организатором конкурса «КП»-Тверь» (Тверь, улица Озерная, 11А. Телефон (84822) 33-93-63. Время и место вручения обговаривается с Победителями индивидуально. Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится. В случае отказа Победителей Конкурса от получения Приза Победители теряют право требования Приза от Организатора Конкурса. С момента получения Приза Участники Конкурса несут риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены с настоящими Правилами и тем самым выражают свое полное согласие с настоящими Правилами. Участники Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения Призов и в связи с таким вручением могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, предоставленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется:

8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.

8.6.2. Выдать Приз Участникам, признанным Победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителям в случае нарушения ими положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Призы, не востребованные в течение 1 (одного) календарного дня после Периода Вручения Призов, не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.