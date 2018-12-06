Почему в городском транспорте Твери нам не обменивают «Иволгу»

- Здравствуйте! «Иволга» есть на обмен?

- Нету! Билет покупайте!

Такой диалог пассажира и кондуктора можно слышать всё чаще. На вопрос, почему нет в наличии карточек с положительным балансом, получаем неохотный ответ, что выдают мало, кончились.

Всё происходит в утренний час, автобус ещё не успел пройти много кругов. Неужели так мало карточек выдаётся в рейс? Этот вопрос «КП»-Тверь» задала директору муниципального предприятия «ПАТП-1» Артуру Сычёву.

- Карточек кондукторы получают достаточное количество, с утра невозможна ситуация, чтобы их не было, - уверяет Артур Вячеславович. - Возможен саботаж со стороны отдельных кондукторов. Если такое происходит, жалуйтесь. На все сигналы мы обязательно реагируем.

Не секрет, что заработок кондукторов зависит от выручки, и пассажиры, расплачивающиеся «Иволгой» или бесконтактной банковской картой, им просто не выгодны. Решение проблемы - возможность пополнять карту дистанционно и не зависеть от наличия карт у кондуктора или его настроения. Этот вопрос также решается, обнадёживает Артур Сычёв:

- Сейчас завершается тестирование программного обеспечения, которое позволит пополнять карту через онлайн сервисы. Надеемся, скоро у жителей Твери появится такая возможность.

Ну а пока мы можем по-прежнему обменять карточку в транспорте или пополнить её в немногочисленных киосках периодической печати. Если вам отказали обменять «Иволгу» или произошла иная проблема - сигнализируйте на горячую линию по вопросам работы общественного транспорта: 8-930-160-94-34.

Напомним, если вы карточку обмениваете в транспорте, то платите 100 рублей - сумму, которая уже есть на карте. Если же приобретаете впервые, то с вас возьмут 150 рублей. 50 - залоговая стоимость карты. Кстати, стоимость проезда по карте - 20 рублей, наличкой - 21 рубль. Если у вас тариф «Пересадка», то вы бесплатно можете сделать одну пересадку в течение 45 минут с момента посадки в транспорт.