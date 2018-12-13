Жителей Твери чиновники продолжают лишать права покупать газеты и журналы

Тверские чиновники продолжают бороться с киосками периодической печати. В мае «КП»-Тверь» писала о сносе павильонов прессы, который начался в Твери в рамках исполнения постановления администрации Твери «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери».

Из официального документа, срок действия которого три года, известно, что в течение этого времени в областной столице установят 232 киоска и павильона, где тверичане смогут приобрести товары или воспользоваться услугами.

Фигурируют в бумагах и 10 киосков периодической печати, которые должны пойти под снос. Самое печальное, что расположены они вдоль магистралей, в доступных, а главное – известных читателям местах.

– На сегодняшний день в Твери работают 30 наших киосков, хотя в мае их было 33. Кроме того, еще на три торговые точки нам выписали штрафы из-за их неправильного местоположения. Как дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем. Возможно, придется заплатить штраф и снести киоски, – комментирует ситуацию коммерческий директор компании «Тверьсоюзпечать» Наталья Котова.

Закрытие торговых точек чиновники надеются компенсировать строительством новых киосков. Но так как они будут находится на непривычных местах, на их раскрутку придется потратить дополнительные деньги.