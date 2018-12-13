Жителей Твери чиновники продолжают лишать права покупать газеты и журналы

Тверские чиновники продолжают бороться с киосками периодической печати. В мае «КП»-Тверь» писала о сносе павильонов прессы, который начался в Твери в рамках исполнения постановления администрации Твери «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО), в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери».

Из официального документа, срок действия которого три года, известно, что в течение этого времени в областной столице установят 232 киоска и павильона, где тверичане смогут приобрести товары или воспользоваться услугами.

Фигурируют в бумагах и 10 киосков периодической печати, которые должны пойти под снос. Самое печальное, что расположены они вдоль магистралей, в доступных, а главное – известных читателям местах.

– На сегодняшний день в Твери работают 30 наших киосков, хотя в мае их было 33. Кроме того, еще на три торговые точки нам выписали штрафы из-за их неправильного местоположения. Как дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем. Возможно, придется заплатить штраф и снести киоски, – комментирует ситуацию коммерческий директор компании «Тверьсоюзпечать» Наталья Котова.

Закрытие торговых точек чиновники аргументируют в том числе их малой рентабельностью.

Непонятно, почему власти предержащие озадачились прибылью не им принадлежащей фирмы, это во-первых. А во-вторых, интересно, как строительство новых киосков сможет повлиять на прибыльность, к тому же они будут находиться в непривычных для горожан местах, для их раскрутки придется потратить дополнительные деньги.