2018-12-13T15:09:17+03:00
Общество

Антициклон из Скандинавии принесёт в Тверскую область 20-градусные морозы

Наконец-то мы почувствуем настоящее дыхание зимы
Альберт БОЙКОВ
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В ближайшие дни будет снег, но слабыйВ ближайшие дни будет снег, но слабыйФото: Василий ХОДАРЕВ
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Вторая неделя декабря выдалась не по-зимнему теплой, но при этом снежной. Осадки и потепление в Тверскую область принес черноморский циклон, который уже практически покинул наш регион.

– Небольшие осадки, выпавшие в четверг утром, – это остаточное явление. Уже днем характер погоды начнет определять скандинавский антициклон, – рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу, 14 декабря, температура воздуха может опуститься до -4 градусов, а в ночь на субботу упасть еще на два пункта. В первый выходной на улице будет уже около -5 градусов, и похолодание продолжится. В воскресенье, 16 декабря, облака немного рассеются, а на небосклоне начнет мелькать солнце, при этом с большой долей вероятности показания термометра опустятся уже до -9 градусов. Кстати, на протяжении всех трех дней возможен снегопад, но совсем незначительный.

А 17 декабря, в первый рабочий день новой недели, в регион придет настоящая зима. Так, в дневные часы температура воздуха будет колебаться возле отметки в -12...-14 градусов, а ночью и вовсе может упасть до -20 градусов. Скорее всего, мороз ослабит свою хватку в среду, однако потеплеет буквально на один или два градуса.

Атмосферное давление начнет расти и к воскресенью достигнет 767 мм ртутного столба. Гипертоникам и другим метеочувствительным людям надо быть внимательными к своему самочувствию. При таком атмосферном давлении может снижаться работоспособность, могут появиться головные боли.

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