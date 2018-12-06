Афиша с 7 по 10 декабря в Твери: Гастроли «Театра на Покровке», Оркестр Гиперион и сокровища закрытых коллекций

Ближайшие дни и выходные в том числе обещают порадовать если не погодой, то культурными событиями. Судите сами - гастроли «Театра на Покровке», предстоящая премьера «Пушкин. Евгений Онегин» в Театре драмы, на что уже практически не осталось билетов... А еще масса интересеснейшийх фестивалей - кино и традиционной культуры.. Так что хорошее нстроение, капля парфюма и - вперед навстречу ярким эмоциям!

ТЕАТРЫ

Тверской академический театр драмы и «Театр на Покровке» начинают творческую дружбу, благодаря которой тверские зрители увидят лучшие спектакли репертуара столичного коллектива.

Будут представлены три спектакля для взрослой и детской аудитории.

7 декабря в 18:30 Н.В. Гоголь «Женитьба». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев.

Спектакль в постановке ошеломляет зрителей эксцентричной игрой, великолепием декораций и костюмов, постановочными эффектами, естеством и обаянием гоголевского текста. Всё это делает комедию настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики.

8 декабря в 11:00 Г. Соколова «Царевна-Лягушка». Режиссёр – Геннадий Чулков. В основе спектакля — традиционные русские народные сказки, обработанные Галиной Соколовой. Настоящие, а вовсе не мультяшные, сказочные чудеса и волшебные превращения, забавные песни и пляски - это всего лишь малая часть того, что ожидает юных зрителей.

8 декабря в 18:00 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Режиссёр – народный артист России, лауреат Государственных премий России Сергей Арцибашев. …Классическая комедия А.С. Грибоедова приобрела оттенки увлекательного водевиля с маскарадными переодеваниями. Обитатели «московского гнезда» живут своей жизнью. Поэтому Чацкий, вернувшийся из Европы, плохо вписывается в привычный, устраивающий всех уклад жизни и круговорот взаимоотношений.

Гастроли начнутся со спектакля "Женитьба". Фото: ТАТД

Премьера. «Пушкин. Евгений Онегин»

Совсем скоро на большой сцене Тверского театра драмы состоится нестандартная премьера: режиссёр Валерий Персиков представит на суд зрителей музыкально-драматическую фантазию по роману А.С. Пушкина под названием «Пушкин. Евгений Онегин».

И название будущего спектакля, и жанр, и афиши, придуманные театром, сообщают зрителям о том, что, помимо знакомых и любимых персонажей романа «Евгений Онегин», в дни премьеры на подмостки выйдет как самостоятельный герой сам Александр Сергеевич Пушкин. Подобное сценическое решение откроет театралам некоторые подробности из биографии поэта, связанные с созданием романа.

В спектакле строки «Евгения Онегина» сольются с русским фольклором, в том числе с народными песнями, записанными поэтом, романсами на его стихи и салонной музыкой 19 века. Кроме фрагментов из известного творения П.И. Чайковского в постановке прозвучит музыка С.С. Прокофьева, созданная им к неосуществлённому спектаклю А.Я. Таирова.

По традиции в дни премьеры зрителей ждёт особая программа в фойе театра.

ТАТД

14, 15 и 16 декабря.

Спектакль пройдет уже на днях. ФОТО: ТАТД

ФЕСТИВАЛИ

Русское сердце

Православный кинофестиваль «Русское сердце» проводит в Твери продюсерская компания «Русь» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московской Патриархии, Тверьгосфильмофонда и Ассоциации тверских землячеств и Общества Михаила Тверского.

Фестиваль приурочен к 700-летию кончины великого князя Михаила Ярославича Тверского.

В программе:

7 декабря

17.00 Открытие фестиваля

«Храм», реж. А. Есаулов – короткометражный, 54 минуты

«Прости нас, Юшка!», реж. Ю. Горбачевская – короткометражный, 25 минут

19.00 «Непрощённый», реж. С. Андреасян, игровое кино, 16+

8 декабря

17.00 «Врач», реж. Ю. Куценко, игровое кино, 16+

19.00 «Монах и бес», реж. Н. Досталь, игровое кино, 12+

9 декабря

17.00 «Жили-были», реж. Э. Парри, игровое кино, 12+

19.00 «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины», реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут

«Крымский партизан Витя Коробков», реж. Л. Касаткина, документальное кино, 38 минут

Дом народного творчества

ул. Советская, 42.

С 7 по 9 декабря

С 15-16 декабря фестиваль повторится в Калязине (Дом культуры).

Фестиваль будет очень интересным

Свято-княжеский фестиваль искусств

«Свято-княжеский фестиваль искусств» посвящен в этом году знаменательным юбилейным датам - 700-летию мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского (1271-1318) и 650-летию со времени преставления его благоверной супруги святой княгини Анны Кашинской (1280?-1368).

В программе с произведениями, посвященными покровителям Тверской земли Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, выступят хоровые и хореографические коллективы Твери, авторы-исполнители и самодеятельные артисты.

Многие музыкальные произведения, которые будут исполнены в этот день, специально создавались тверскими авторами на протяжении этого года для исполнения на данном мероприятии.

ДК «Литвинки» (в центре пос. Литвинки)

9 декабря в 14.00.

Проезд в ДК «Литвинки» из города на автобусе № 51 и маршрутке № 205.

Телефон для справок 53-48-81.

Вход свободный.

Традиционная культура мира

На финальном концерте фестиваля традиционной культуры гостей познакомят с той культурой, которую нечасто можно встретить в одном концерте.

В программе зрители услышат и увидят традиционные песни, мелодии, народные танцы Эстонии, Шотландии, Ирландии, Польши, Болгарии, Сербии, Македонии, Израиля, Индии и, безусловно, России.

Дом народного творчества

ул. Советская, 42.

8 декабря с 16.00.

Вход свободный.

Среди традиционных танцев покажут и индийские. Фото: ансамбль "Бхарат"

ГАСТРОЛИ

К Всемирному дню танго – «Оркестр Гиперион»

Ко Всемирному дню танго город посетит «Оркестр Гиперион» (Италия).

ENSEMBLE HYPERION на сегодняшний день является одним из самых известных танго-оркестров в мире. За свои 25 лет существования оркестр принял участие более чем в 1000 танго-мероприятиях: шоу, фестивалях, театрах, предлагая слушателю широкий репертуар как современного, так и традиционного аргентинского танго. Оркестр выпустил 11 студийных альбомов, исполняет танго, вальсы, милонги, фокстроты в собственных ярких аранжировках.

На сцене будут выступать звезды московских танго-шоу в Кремле – одни из лучших танцоров аргентинского танго в России.

Состав оркестра: бандонеон Jose Luis Betancor, скрипка Roberto Piga, флейта Bruno Fiorentini, фортепиано Fabio Vernizzi, контрабас Alessio Menegolli, голос и гитара Martin Troncozo.

Сразу после концерта с 21.30 до 03.00 в паркетном зале ДК «Химволокно» состоится большая милонга (вечер аргентинского танго) с выступлением «Оркестра Гиперион». Репертуар на милонге будет отличаться от выступления на концерте и целиком состоять из танцевальных композиций!

Танго-диджей милонги - Даниэль Туэро (Буэнос-Айрес - Москва) - один из лучших TDJ России!

ДК «Химволокно»

8 декабря в 19.00.

Вход на концерт: 700-1500 руб.

Вход на милонгу: 600 руб. (оплата при входе). При посещении концерта вход на милонгу составит 500 руб. (необходимо будет предъявить билет).

Билеты в продаже на TVERBILET.RU или TVERKASSA.RU.

Тел. для справок: (4822) 643-107, 8-920-151-333-1.

Все на танго! Фото: соцсети

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

7 декабря в 18.30 - Концерт фортепианной музыки

Лауреат международных конкурсов Сергей Каспров (фортепиано).

8 декабря в 17.00 - «Александр Цыганков приглашает…»

Творческий вечер народного артиста России, композитора, домриста, профессора А. Цыганкова.

Ансамбль солистов «Аккорд-стиль».

Руководитель – Артём Белов.

Солист – народный артист России, лауреат Государственной премии, профессор Александр Цыганков (домра).

В программе: произведения Д. Шостаковича, А. Цыганкова, А. Белова и др.

9 декабря в 17.00 - Концертная программа «15 лет в Твери»

Губернаторский камерный хор «Русский партес».

Художественный руководитель и главный дирижёр – Андрей Кружков.

В программе принимают участие: лауреаты международных конкурсов Максим Сальников, Эмма Штуко, Татьяна Николаенко, Ольга Орлова.

В программе: произведения Т. Альбинони, С. Рахманинова, К. Нистедта, Н. Сидельникова, С. Левина и др.

ВЫСТАВКИ

Сенсация - «Сокровища закрытых коллекций»

Данная выставка пройдет не только впервые в Твери, но и впервые в России.

В Зеленом доме сада будут экспонироваться уникальные орхидеи из закрытых фондовых научных коллекций ведущих ботанических садов России: Главного ботанического сада Российской Академии наук и Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» и из собраний частных коллекционеров.

Ботанический сад ТвГУ

С 8 декабря ежедневно, без выходных, с 10.00 до 18.00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ЧЕМПИОНАТ

Форовый турнир по восточной стратегической игре го

Несмотря на то, что это городской турнир, он соберет около 30 игроков из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Калининграда и Солнечногорска.

Форовый турнир подразумевает выравнивание сил игроков так, что шансы на победу получает каждый участник соревнований. Этот момент добавляет интереса, появляется больше борьбы на игровых досках. Тверской зимний турнир является ежегодным, он nрадиционно закрывает сезон, - сообщил главный судья соревнований Сергей Теряев.

МБУ «Подростково-молодежный центр»

ул. Склизкова, д. 52-а

С 9:30 до 19:00.

Начнутся соревнования в 9.30

МУЗЕИ

Детский музейный центр

8 декабря в Детском музейном центре ТГОМ в рамках выставки "Великий князь Михаил Ярославич и его время" пройдет ещё одно интерактивное занятие.

Во что играли наши предки, как коротали длинные зимние вечера? На эти и другие вопросы ответит Артём Бандурист, куратор музея "Четыре эпохи воинской славы Твери".

Гостей ждут старинные игры "Тавлеи", "Мельница" и другие.

- Даже если вы не большой любитель настольных игр, игра, выдержавшая такое испытание временем, заслуживает быть сыгранной хотя бы раз, - приглашают организаторы на встречу.

Детский музейный центр

ул. Советская 3а

8 декабря в 11.00.

Стоимость участия - 150 руб.

Приглашают всех желающих

Музей тверского быта

ул. Горького, д. 19/4, Тел. 8 (4822) 52-84-04, факс 52-18-81

9 декабря в 13.00 – мастер-класс по работе с берестой «Ёлочная игрушка».

А также экспозиции: «В гостях у тверских купцов», «Русские самовары. Тверское чаепитие»

Интерактивные программы (по предварительным заявкам): «История фарфоровой чашечки», «Тверское

чаепитие», «Что за прелесть эти шляпки!», «Мастер-класс в технике эбру» (рисование на воде), «Мебельные истории», «Жил-был зонтик», «Большая история маленькой пуговки».