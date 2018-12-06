2018-12-06T14:33:55+03:00
Общество

В Твери заканчиваются работы на Аллее Славы в посёлке Мамулино

Голос за её реконструкции отдали более 4850 человек
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
На Аллее Славы зажглись фонари Фото: управление информации администрации ТвериНа Аллее Славы зажглись фонари Фото: управление информации администрации Твери
Изменить размер текста:

В Твери подходит к завершению благоустройство общественных городских зон, которые идут в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время походят к концу работы на последнем объекте этого года – Аллее Славы в посёлке Мамулино.

Напомним, что в этом году территории для благоустройства впервые были выбраны на основе рейтингового голосования, в котором приняли участие более 22 тысяч жителей Твери. Так, Аллея Славы на улице Георгиевской в посёлке Мамулино заняла по его итогам первое место с 4 858 голосами. Лишь на один голос она опередила сквер на улице Можайского (напротив родильного дома № 1).

Что касается хода работ, то подрядчик ООО «СВС-Групп» приступил к ним во второй половине сентября. В общей сложности они велись на площади около 3,4 гектара.

К началу декабрю подрядчик завершил все работы, проведение которых невозможно в холодное время года. Было уложено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, установлен бортовой камень, залиты бетонные основания спортивной и детских площадок, а также возведены фундаменты под ограждение и опоры освещения.

В настоящее время работы близятся к завершению. Уже установлено ограждение по всему периметру аллеи, смонтированы скамейки и урны. А на этой неделе была установлена и введена в эксплуатацию система наружного освещения.

Некоторая задержка в выполнении работ была связана с тем, что укладку резинового покрытия спортивной и детских площадок выполняет субподрядная организация из Москвы. При этом навыки компании и её специализация позволяет гарантировать не только высокое качество работ, но и долговечность покрытия.

На 6 декабря на двух детских площадках укладка покрытия завершена на 100% и на 90% соответственно. Продолжаются работы и на спортивной площадке. Реконструкция проводится в так называемых «тепляках» – специальных защитных сооружениях, которые позволяют рабочим трудиться несмотря на погоду.

Укладка покрытия завершится к началу следующей недели. После этого подядчик приступит к последнему этапу работ – сборке и монтажу игровых и спортивных комплексов. По предварительным планам в полном объёме благоустройство Аллеи Славы завершится в 20-х числах декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Как коммерсанты превратили набитые стеклом «лечебные» матрасы в прибыльный бизнес
Спецкор "КП" Владимир Ворсобин попытался разобраться, как вышло, что больным втридорога впаривают иллюзию выздоровления, и государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 2]
Рост цен на оборудование для цифрового ТВ в Тверской области вызвал обеспокоенность региональной власти
В связи с переходом Тверской области на цифровое эфирное телевещание в магазинах бытовой техники увеличился спрос на оборудование для приема цифрового телесигнала
Новости 24
Больше килограмма наркотиков полицейские изъяли у жителя Тверской области
Ледовые катки 2018-2019 в Твери: где и когда зальют
Транспортные карты "Иволга" в Твери скоро можно будет пополнять дистанционно
Два парня похитили аккумулятор из отечественного автомобиля в Твери
В Тверском областном суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве и изнасиловании 14-летней девочки
Юные жители Тверской области могу написать письмо Деду Морозу в приемной Роспотребнадзора
Жители Тверской области организовали нарколабораторию в квартире многоэтажки
В начале декабря в Твери пропал 41-летний мужчина
Под суд пойдет молодой человек, который напал на женщину на улице в Тверской области
Женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет под Тверью
Прицеп от "Камаза" снес с трассы М-9 "УАЗ" в Тверской области
Водитель "Ларгуса" не справился с управлением и вылетел в кювет под Тверью
На оживленном перекрестке в Заволжском районе Твери не работает светофор
Тверской поисково-спасательный отряд "Сова" стал победителем всероссийского грантового конкурса
Житель Тверской области расплатился за ювелирные украшения и продукты банковской картой своего приятеля
Информацию о росте цен на цифровые приставки в Тверской области проверяют антимонопольщики
Фестиваль традиционной культуры в Твери представит песни и танцы разных стран
Форовый турнир по восточной стратегической игре го соберет в Твери более 30 игроков
22-летний парень обокрал сарай в Тверской области
Итоговое сочинение в Тверской области прошло в штатном режиме
Жители Тверской области могут по телефону сообщить о преступлениях в отношении детей
В Твери прошло торжественное открытие площади Михаила Тверского
Следователи СК завершили расследование уголовного дела по факту убийства приемных матери и бабушки в Тверской области
Рецидивист обокрал автомобиль на 10 тысяч рублей в Твери
Прокуратура потребовала купить новое медицинское оборудование в больницу Тверской области
Заброшенный дом подожгли в Твери
Росгвардейцы задержали девушку, которая похитила духи из магазина в Твери
Готовы результаты обследования трамвайных путей в Твери