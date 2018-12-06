2018-12-06T14:33:55+03:00
Общество

В Твери заканчиваются работы на Аллее Славы в посёлке Мамулино

Голос за её реконструкции отдали более 4850 человек
Альберт БОЙКОВ
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На Аллее Славы зажглись фонари Фото: управление информации администрации ТвериНа Аллее Славы зажглись фонари Фото: управление информации администрации Твери
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В Твери подходит к завершению благоустройство общественных городских зон, которые идут в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время походят к концу работы на последнем объекте этого года – Аллее Славы в посёлке Мамулино.

Напомним, что в этом году территории для благоустройства впервые были выбраны на основе рейтингового голосования, в котором приняли участие более 22 тысяч жителей Твери. Так, Аллея Славы на улице Георгиевской в посёлке Мамулино заняла по его итогам первое место с 4 858 голосами. Лишь на один голос она опередила сквер на улице Можайского (напротив родильного дома № 1).

Что касается хода работ, то подрядчик ООО «СВС-Групп» приступил к ним во второй половине сентября. В общей сложности они велись на площади около 3,4 гектара.

К началу декабрю подрядчик завершил все работы, проведение которых невозможно в холодное время года. Было уложено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка, установлен бортовой камень, залиты бетонные основания спортивной и детских площадок, а также возведены фундаменты под ограждение и опоры освещения.

В настоящее время работы близятся к завершению. Уже установлено ограждение по всему периметру аллеи, смонтированы скамейки и урны. А на этой неделе была установлена и введена в эксплуатацию система наружного освещения.

Некоторая задержка в выполнении работ была связана с тем, что укладку резинового покрытия спортивной и детских площадок выполняет субподрядная организация из Москвы. При этом навыки компании и её специализация позволяет гарантировать не только высокое качество работ, но и долговечность покрытия.

На 6 декабря на двух детских площадках укладка покрытия завершена на 100% и на 90% соответственно. Продолжаются работы и на спортивной площадке. Реконструкция проводится в так называемых «тепляках» – специальных защитных сооружениях, которые позволяют рабочим трудиться несмотря на погоду.

Укладка покрытия завершится к началу следующей недели. После этого подядчик приступит к последнему этапу работ – сборке и монтажу игровых и спортивных комплексов. По предварительным планам в полном объёме благоустройство Аллеи Славы завершится в 20-х числах декабря.

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