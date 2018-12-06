В Твери решается вопрос ремонта трамвайных путей

В администрацию Твери поступили результаты обследования трамвайных путей, которым занималась специализированная организация. В ближайшие несколько дней городской комиссия по безопасности дорожного движения предстоит определить, какой следует провести ремонт, чтобы движение трамваев возобновилось.

Напомним, что 14 ноября на проспекте Чайковского была обнаружена техническая неисправность на участке путей, которая угрожала безопасности пассажирских перевозок. В связи с этим руководство МУП «ПАТП-1» приняло решение временно приостановить трамвайное движение по маршруту № 5, а также привлечь специализированную организацию для обследования трамвайных путей.

– В настоящее время принципиальные итоги обследования путей нами получены, – рассказывает директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. – Вывод однозначен – пути требуют проведения ремонтных мероприятий. Эксперты предлагают два основных варианта: подъёмочный либо капитальный ремонт отдельных участков на всём протяжении маршрута.

Заметим, что окончательное решение по виду предстоящего ремонта планируется принять на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоится в ближайшие дни.

Ремонт любой сложности требует подготовки. Помимо непосредственно самого ремонта, необходимо разработать проектно-сметную документацию, провести конкурентные процедур по определению подрядчика, а также ряд других мероприятий. Предполагается, что все они будут проведены в течение зимы, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий незамедлительно приступить к ремонту.

Стоит на повестке дня и вопрос финансирования работ. Для проведения масштабного ремонта требуются значительные средства, поэтому администрация Твери будет принимать необходимые меры для участия в различных программах по софинансированию.

– Вопрос закрытия трамвайного движения не рассматривается и никогда не рассматривался, – поясняет Артур Сычёв. – Напротив, мы говорим о восстановлении имеющегося маршрута № 5, а в перспективе – о дальнейшем возобновлении движения по другим маршрутам. Чтобы их было как минимум шесть. Но сейчас самое главное – обеспечить безопасность перевозок.

На период подготовительных и ремонтных работ МУП «ПАТП-1» анализирует варианты сохранения транспортной доступности районов города, которые обслуживает трамвайный маршрут № 5. В первую очередь речь идёт об усилении частично дублирующих трамвай автобусных маршрутов №№ 30, 31, 36 и 41.

Чтобы реализовать это решение рассматривается нужны дополнительные кадры. В связи с этим МУП «ПАТП-1» приглашает на работу водителей категории «D», желательно с опытом работы. Сотрудникам гарантируется оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный социальный пакет, доставка на работу транспортом предприятия, бесплатный проезд в общественном транспорте, достойная заработная плата, комфортные условия работы. Подробную информацию о вакансиях можно получить по телефону +7 (930) 160-98-33.