2018-12-05T16:04:11+03:00
Общество

Гаджет по цене кофе: МТС предлагает смартфоны по подписке

С декабря МТС начала продавать смартфоны по программе подписки, которая позволяет тверичам пользоваться выбранным гаджетом, ежемесячно оплачивая лишь небольшую фиксированную сумму.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
МТС предлагает смартфоны по подпискеМТС предлагает смартфоны по подписке
Изменить размер текста:

Спустя 12 месяцев, когда общий объем выплат будет равняться примерно половине от стоимости смартфона, пользователь сможет обменять устройство на новую модель, продолжая платить за сервис подписки. Все участники программы получают скидку на мобильную связь МТС, а ежемесячный платеж за смартфон списывается непосредственно с мобильного счета.

Если пользователь решит оставить телефон себе и не менять его на новый, то

он продолжит оплачивать подписку еще до шести месяцев, в зависимости от выбранной программы.

На первом этапе программы можно будет оформить подписку на смартфоны Samsung. Стандартный срок выплат составит 12 месяцев. С начала 2019 года будет доступна подписка на устройства других производителей, а её доступный срок будет увеличен до 24 месяцев.

—Современная шеринговая модель продажи уже зарекомендовала себя как эффективная и комфортная для клиентов. В отличие от рассрочки, пользователю не нужно искать, как и где оплатить кредит и что делать с бывшим в употреблении устройством, — отмечает генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин. — Это хороший пример объединения возможностей МТС как мобильного оператора, банка и крупнейшей непродовольственной розницы России для создания уникальных преимуществ для клиентов. В данном случае, это скидки на связь и гаджеты, нестандартная форма кредитования и возможность оплаты всего комплекса сервисов с единого мобильного счёта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
В Твери прошло торжественное открытие площади Михаила Тверского
Следователи СК завершили расследование уголовного дела по факту убийства приемных матери и бабушки в Тверской области
Рецидивист обокрал автомобиль на 10 тысяч рублей в Твери
Прокуратура потребовала купить новое медицинское оборудование в больницу Тверской области
Заброшенный дом подожгли в Твери
Росгвардейцы задержали девушку, которая похитила духи из магазина в Твери
Готовы результаты обследования трамвайных путей в Твери
В трех районах Твери отключили холодную воду
Бешеная лиса напала на домашнего пса в Тверской области
Из-за водителя цельнометаллического фургона в ДТП на М-10 в Тверской области пострадала женщина
В восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла Божественная литургия
Министром образования Тверской области назначена Юлия Коваленко
Конкурс "КП": Тверская "Комсомолка" собирает всех в новогодний хоровод
Молодой мужчина попал под колеса французской иномарки в Твери
Суд отправил в колонию парня, который вымогал у родителей деньги за ребенка в Тверской области
Полицейские изъяли у двух парней в Твери 60 свертков с наркотиками
Несовершеннолетний ребенок получил травмы в ДТП в Тверской области
23-летняя девушка на «Мерседесе» врезалась в фуру в Тверской области
С детьми в спортивном комплексе в Тверской области работал судимый за тяжкое преступление мужчина
Задолженность в 2 млн рублей жительница Твери оперативно погасила, чтобы выехать за границу
Сегодня 5858 будущих выпускников Тверской области пишут итоговое сочинение
Пешеходный мост через Тьмаку в Твери включили в адресную инвестиционную программу региона
Памятные мероприятия в честь подвига Михаила Тверского пройдут в Твери
Иномарка вылетела в кювет на автотрассе М-9 в Тверской области
Свято-княжеский фестиваль искусств пройдет в Твери
Выставка-продажа новогодних елей открылась в Твери
К новому году в тверских отделениях Почты России повилась марка со Снегурочкой