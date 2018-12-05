Через прошлое в настоящее: Хотелось бы, чтобы имя Михаила Тверского звучало по всей России

5 декабря вся православная Россия и особенно Тверская земля вспоминает святого князя Михаила Тверского. В этом году это особенный день: 700 лет назад князь Михаил Тверской принял мученическую смерть в Орде, не допустив очередного разорения Тверской земли. «Блажен тот, кто душу свою положит за други своя», - говорит Святая Церковь. Михаил Тверской выполнил эту заповедь, об этом говорят в Твери и сегодня.

Торжественные мероприятия по случаю 700-летия подвига князя Михаила Тверского проходили в Твери с начала декабря, но именно 5 декабря этот памятный день объединил церковь и общество.

Литургия в Спасо-Преображенском соборе, открытие выставки археологических находок «Дом Святого Спаса» в Тверском императорском дворце, торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, а также гашение почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской». Это лишь часть мероприятий, что прошли в городе с раннего утра. Продолжились они и в 13 часов в городском саду, у памятного креста Михаилу Тверскому.

Памятную встречу открыл председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев:

- Для Твери и Тверской земли это очень значимый день. 700 лет назад князь Михаил Тверской отдал жизнь за наш город, за наш край. Он знал, на что шел, когда ехал в Орду. Об этом говорил и Карамзин, когда уточнял, что Михаил Тверской пошел на верную смерть ради Отчизны. При жизни князь много сделал для объединения российских земель. Его самоотдача, его любовь к родному краю должны стать примером для всех нас, хорошим уроком. Мы должны помнить наши истоки, любить свою историю и помнить о прошлом.

В Спасо-Преображенском соборе, который сейчас строят, будут храниться мощи, которые Твери днем ранее передал Патриарх Кирилл. После завершения строительства они будут помещены в собор, что символично будет означать, что князь вернулся к себе на родину.

Памятную встречу открыл председатель Тверской городской Думы Евгений ПичуевФото: Ирина ТАРАСОВА

О личности самого Михаила Тверского рассказал и секретарь Тверской епархии игумен Борис Тулупов:

- Михаил Тверской мог избежать смерти. Он мог бежать. Но на предложение бояр он отвечал: «Мое бегство спасет мою жизнь, но не спасет мой народ». Пример его кончины - это пример великого самопожертвования и любви. Примечательно, что в те времена было много других правителей, кто поступал иначе. А значит, поступок князя Михаила - это показатель внутренней работы над собой, соответствующего воспитания на примерах святых и подвижников. Когда для Михаила Тверского наступил такой момент, он оказался готовым и не побоялся.

Несмотря на всю серьезность мероприятия, одно из предложений, которое прозвучало поистине фантастически, заставило улыбнуться.

- Мало чтить нашего князя словами и публикациями. Некогда нашему обществу пришла мысль восстановить Спасо-Преображенский собор. Сегодня мы видим, что эта задумка исполняется. Но позвольте мне немного пофантазировать, - взял паузу заместитель председателя Общества Михаила Ярославича Тверского Борис Ершов. - Имя князя уже звучит по всей России, но нам надо сделать больше. Хорошо бы будущим нашим поколениям, когда будут покорены и Луна, и Марс, назвать один из космических кораблей именем Михаила Ярославича. Он достоин этого. А также назвать какие-то важные объекты на Луне и Марсе. И тогда нам князь будет светить не только из прошлого, но и из космоса.

Однако в будущем все собравшиеся в горсаду надолго не задержались... Исторические песни в исполнении ансамбля «Славяночка», реконструкторские поединки клуба «Дружина», стихи от учеников православной школы... Все эти выступления объединило в этот день одно имя - Михаил Тверской.

Завершилась памятная встреча возложением цветов к памятному кресту святого князя, в котором приняли участие все желающие.

Секретарь Тверской епархии игумен Борис Тулупов о Михаиле Тверском: Пример его кончины - это пример великого самопожертвования и любвиФото: Ирина ТАРАСОВА

Борис Ершов предложил назвать космический корабль именем Михаила ТверскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Фольклорный ансамбль "Славяночка" погрузил в песенную традицию тверского прошлогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Из настоящего - в прошлое...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Эпоха Михаила Тверского в одном кадреФото: Ирина ТАРАСОВА

Бои реконструкторов - это традицияФото: Ирина ТАРАСОВА