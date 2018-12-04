Калининская АЭС выработала более 600 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала эксплуатации

В ноябре 2018 года плановое задание Федеральной антимонопольной службы России выполнено на 104,9% (3,078 млрд кВт-ч электроэнергии). Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 106,89%. Дополнительная прибыль – более 560 миллионов рублей.

В ноябре были проведены важные для безопасности АЭС мероприятия. В их числе: независимая оценка состояния эксплуатационной безопасности, проверка Ростехнадзора по эксплуатации грузоподъемных кранов, День пожарной безопасности, зарыбление водоёмов-охладителей.

Ключевым событием ноября стала плановая проверка Главного управления МЧС России по Тверской области, которая подтвердила соблюдение требований в области обеспечения пожарной безопасности и гражданской обороны на Калининской АЭС, а также высокий уровень готовности персонала к действиям в условиях внештатной ситуации.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.