Владимир Путин встретился в губернатором Тверской области Игорем Руденей

4 декабря в Москве состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Президента России.

Первым делом Владимир Путин поинтересовался: "Вы перешли на "цифру" по телевидению?" После чего Игорь Руденя, поблагодарив правительство за оказанную поддержку в этом ответственном проекте, отметил, что "самое главное для нас – это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия".

Губернатор Тверской области уточнил, что региональная соцзащита разработала программу поддержки для тех, кто может нуждаться в помощи, что даст возможность нуждающимся получить компенсацию по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения. И добавил: "У нас ещё будет несколько недель переходного периода на всякий случай…"

На просьбу президента: "Вас прошу самым внимательным образом лично проконтролировать. Чтобы нагрузки не было излишней на людей – первое. И второе – чтобы никто не остался без вещания", Игорь Руденя пообещал: "Владимир Владимирович, всё сделаем, и всё лично проконтролирую".

Не обошли стороной и экономику, в частности бюджет на следующие три года и долг региона. Спросил Владимир Путин и о задолженности по заработной плате.

- Задолженность у нас самая минимальная, сегодня она порядка 60 миллионов рублей. Это по старым предприятиям, которые обанкротились либо не работают. У нас этот процесс находится под контролем, - отметил Игорь Руденя.

В заключение обсудили перспективы развития туристической отрасли. Речь шла о проекте "Волжское море", в рамках которого запланировано недалеко от Завидово построить большой туристический комплекс с речным вокзалом, который будет соединяться железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. Это позволит туристам, в том числе из столицы, с удобствами путешествовать по воде.

- Мы подготовили письмо-обращение к Вам посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в Конаково. Если бы у Вас была такая возможность, мы бы были очень признательны, - пригласил президента на Речной форум Игорь Руденя.

Владимр Путин за приглашение поблагодарил.