2018-12-04T18:18:53+03:00
Политика

Владимир Путин встретился в губернатором Тверской области Игорем Руденей

Общение началось с вопроса о переходе на цифровое телевидение
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На встрече обсуждался переход на цифровое телевидение, а также еще ряд вопросов. Фото: с сайта kremlin.ruНа встрече обсуждался переход на цифровое телевидение, а также еще ряд вопросов. Фото: с сайта kremlin.ru
Изменить размер текста:

4 декабря в Москве состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Президента России.

Первым делом Владимир Путин поинтересовался: "Вы перешли на "цифру" по телевидению?" После чего Игорь Руденя, поблагодарив правительство за оказанную поддержку в этом ответственном проекте, отметил, что "самое главное для нас – это обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия".

Губернатор Тверской области уточнил, что региональная соцзащита разработала программу поддержки для тех, кто может нуждаться в помощи, что даст возможность нуждающимся получить компенсацию по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения. И добавил: "У нас ещё будет несколько недель переходного периода на всякий случай…"

На просьбу президента: "Вас прошу самым внимательным образом лично проконтролировать. Чтобы нагрузки не было излишней на людей – первое. И второе – чтобы никто не остался без вещания", Игорь Руденя пообещал: "Владимир Владимирович, всё сделаем, и всё лично проконтролирую".

Не обошли стороной и экономику, в частности бюджет на следующие три года и долг региона. Спросил Владимир Путин и о задолженности по заработной плате.

- Задолженность у нас самая минимальная, сегодня она порядка 60 миллионов рублей. Это по старым предприятиям, которые обанкротились либо не работают. У нас этот процесс находится под контролем, - отметил Игорь Руденя.

В заключение обсудили перспективы развития туристической отрасли. Речь шла о проекте "Волжское море", в рамках которого запланировано недалеко от Завидово построить большой туристический комплекс с речным вокзалом, который будет соединяться железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. Это позволит туристам, в том числе из столицы, с удобствами путешествовать по воде.

- Мы подготовили письмо-обращение к Вам посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в Конаково. Если бы у Вас была такая возможность, мы бы были очень признательны, - пригласил президента на Речной форум Игорь Руденя.

Владимр Путин за приглашение поблагодарил.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выставка-продажа новогодних елей открылась в Твери
К новому году в тверских отделениях Почты России повилась марка со Снегурочкой
Рупоры и громкоговорители будут проверять на следующей неделе в Твери
За год в Тверской области появилось 2600 рабочих мест для людей с инвалидностью
Тверскую благотворительную акцию «Подари дрова» поддержали в других городах России
Полицейские задержали двух мужчин, которые избивали и грабили пенсионеров в Тверской области
За неделю во время пожаров погибли пять человек в Тверской области
Новый портал электронной записи к врачу начал работу в Твери
Почти 40 единиц снегоуборочной техники чистит Тверь от снега
Завершено благоустройство на месте ремонта водопровода в поселке Химинститута
За 49 срубленных деревьев житель Тверской области получил условный срок
В Тверской области злостный алиментщик получил реальный срок
Спасатели успели вовремя вытащить из озера рыбака в Тверской области
Божественная литургия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского прошла в Успенском соборе
Движение транспорта перекроют в центре Твери
21-летнего парня из Тверской области будут судить за подозрительные аудиозаписи в соцсети
Хлеб в Тверской области делали в помещениях с плесенью и мусором
Часть Заволжского района Твери осталась без тепла и горячей воды
Актёру из Твери запретили петь Михаила Круга в Рыбинском караоке-баре
Под суд пойдут два парня, которые до смерти забили своего приятеля в Тверской области
Жителей Тверской области предупреждают о ледяном дожде
Автомобилисты на улице Мичурина в Твери объезжают ремонтные работы по тротуару