По уровню зарплат Тверская область попала на 51-е место в рейтинге регионов России

В рейтинг включены все регионы, а также три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. При составлении рейтинга анализировались следующие параметры: самый распространённый заработок в субъекте, доля жителей с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц и доля жителей, зарабатывающих ежемесячно менее 15 тысяч рублей.

Что же обеспечило Верхневолжью нерадостную 51-ю позицию? Самый распространённый заработок в Тверской области составляет от 13 до 32 тысяч рублей, пишет «РИА»-рейтинг». То есть зарплату именно в этом диапазоне получает каждый второй житель Тверской области. Доля счастливчиков, которые могут похвастаться ежемесячным заработком свыше 100 тысяч рублей, - 1,25%. Хотя лучше держать эту радость при себе. Ведь тех, кто зарабатывает менее 15 тысяч рублей в месяц, в регионе гораздо больше: почти треть жителей (31,1%) вынуждены довольствоваться такой суммой. Тут и до классового конфликта недалеко.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, лидера рейтинга, в большинстве своём ежемесячно могут отложить в кубышку от 45 до 107 тысяч рублей - именно такие зарплаты там самые распространённые. Почти идентичная ситуация на Чукотке: 43 - 102 тысячи рублей в месяц. Самые распространённые заработки жителей Ненецкого АО попадают в диапазон от 41 до 92 тысяч рублей. Но ведь и жизнь в тех суровых краях не сахар, да и цены высоки.

Столица нашей Родины попала на пятое место рейтинга. Чаще всего жители Москвы зарабатывают от 33 до 80 тысяч рублей. Неудивительно, что в поисках лучшей жизни к Ленинградскому вокзалу на электричках ежедневно спешат хмурые, хронически не высыпающиеся труженики из Твери.

Работодатели Санкт-Петербурга разбрасываются деньгами немного скромнее. Самые распространённые заработки жителей культурной столицы составляют от 26 до 58 тысяч рублей, благодаря чему город попал на 11-е место рейтинга.

Но куда нам до столиц! Если сравнивать с соседями, не имеющими столичного статуса, то есть дела и похуже наших.

Больше всех не повезло Псковской области. Половина жителей региона довольствуется суммой от 12 до 28 тысяч рублей в месяц. Мизерное количество зарабатывающих от ста тысяч в месяц (0,62%) и, напротив, высокий процент зарабатывающих менее 15 тысяч (37,1%) обеспечили псковитянам третье с конца (83-е) место рейтинга.

Лучше, чем в Псковской области, но всё-таки хуже, чем у нас, обстоят дела на Смоленщине (58-е место). Самые распространённые зарплаты здесь от 12 до 30 тысяч рублей. 34,2% населения получают менее 15 тысяч рублей в месяц. И доля тех, кто получает от ста тысяч, немного ниже, чем в Тверской области, - 1,07%.

Схожая ситуация на Новгородской земле: 56-е место. От 15 до 33 тысяч рублей здесь зарабатывает каждый второй. Доля жителей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, в Новгородской области составляет 24,7%. Тех же, кому удалось устроиться на достойную зарплату от ста тысяч и выше, 1,09%.

А теперь о тех соседях, на кого мы можем поглядывать с долей зависти.

Пусть ненамного, но всё-таки лучше дела обстоят в Ярославской области, которая заняла 45-е место рейтинга. Самый распространённый заработок здесь - от 15 до 34 тысяч рублей. Меньше 15 тысяч рублей в месяц зарабатывает 24,9% населения. Живут в достатке с заработком выше 100 тысяч рублей 1,52% ярославцев.

Ещё дальше от нас ушла Вологодская область – 34-е место. Самые частые зарплаты у вологодчан попадают в диапазон 15-38 тысяч рублей. Заработки ниже 15 тысяч рублей у 23,7% жителей региона. Тех, кому повезло зарабатывать свыше 100 тысяч, здесь 1,91%.

Пару слов об аутсайдерах списка. Кроме Псковской области (83-е место) там расположилась Кабардино-Балкарская республика (84-е место), а замыкает список Республика Адыгея (85-е место). Каждый второй житель зарабатывает там 11-25 и 12-28 тысяч рублей соответственно. Вырваться вперёд Кабардино-Балкарии позволил чуть больший, чем в Адыгее, процент людей с заработком свыше 100 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- В лидерах подобных рейтингов из года в год остаются одни и те же регионы: Север и Дальний Восток. Там - добыча ископаемых и сложные условия работы, которые компенсируются рублём. Высокие позиции также у Москвы и Санкт-Петербурга, где сконцентрировано всё управление, высший менеджмент и технологии.

Что касается нашего региона, то ситуация вполне объяснима, и рейтингу можно верить. Мы стабильно держим низкие позиции по заработной плате, и за последнее время в этой сфере не произошло никаких скачков. В регионе не так много хорошо оплачиваемых рабочих мест. Доля людей с высокой зарплатой ничтожно мала. Зато тех, кто получает мизерные деньги, действительно много. У нас нет полезных ископаемых. Мы не столичный регион, к нам не приходят высокие IT-технологии. Мы не можем похвастаться крупными финансовыми или промышленными структурами, которые могли бы дать людям заработать. Самое главное - у нас не вводятся в строй предприятия, где требуются квалифицированные специалисты, которым работодатель готов платить высокую зарплату. Наша экономика инерционна, а потому и в будущем году, скорее всего, уровень заработков не изменится. А отток наших кадров в столицы при таком положении дел будет только увеличиваться.