В 2018 году стипендиатами губернатора Тверской области стали 110 молодых дарований

В пятницу, 30 ноября, в Тверской академической областной филармонии состоялся концерт-презентация молодых дарований - стипендиатов Губернатора Тверской области. По итогам 2018 года награды получили 110 воспитанников образовательных и культурно-досуговых организаций, а также представители детских и молодежных объединений.

- Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Сегодня вы, своим творчеством, продолжаете культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам здесь, на тверской земле, - считает Губернатор Игорь Руденя.

Во время концерта-презентации все пришедшие могли увидеть плоды художественного, декоративно-прикладного, а также дизайнерского творчества молодых талантов. А свое музыкальное и хореографическое мастерство ребята продемонстрировали на сцене филармонии.

В общей сложности в конкурсе на получение стипендий и премий приняли участие 296 человек. Что касается жюри, то в него вошли ведущие деятели культуры и искусства из Твери и Москвы.

Стипендии и премии присваиваются одаренным учащимся и студентам Тверской области ежегодно. Так, в прошлом году по инициативе губернатора Игоря Рудениколичество было увеличено вдвое. Ежемесячно выплату в размере 1,1 рублей будут получать 60 учащихся системы дополнительного и общего образования, участники клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений Верхневолжья. Кроме того, еще 40 учащихся профессиональных образовательных организаций будут получать по 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

Стипендии были распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото, кино, видео искусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

- Я занимаюсь народным пением, и мне это очень нравится, потому что фольклор передает традиции наших предков. У меня замечательные преподаватели, которые воспитали во мне любовь к традиционной русской культуре, - рассказала стипендиат губернатора, студентка 1 курса Тверского колледжа имени М.П. Мусоргского Варвара Чубарова.

Студенты заявили, что планируют потратить свои стипендии на сценические костюмы, музыкальные инструменты и прочие вещи, необходимые для творческого развития.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, получателями премии губернатора в этом году стали 10 учащихся тверских колледжей. Премии присуждены в номинациях: музыкальное, театральное, изобразительное искусство, дизайн в сфере культуры и искусства. Победители получат единовременную выплату в размере 7,5 тыс. рублей.