Узники морозовских казарм: Люди пытаются отстоять мост, который их связывает с Тверью

Известие о том, что мост через железнодорожные пути, связывающий Пролетарку и Залинейный район Твери, в скором времени планируют снести, всплыло как-то тихо, но сразу неприятно резануло. Только через несколько дней осознав, что это не шутка, не слух и не сплетня, жители не одного, а сразу двух районов Твери буквально запаниковали.

- Мы в шоке! Это правда? Этот мост - наша единственная связь с городом кроме маршрутки, которая ходит вокруг всего района. Расскажите, что происходит на самом деле? - обратились в «Комсомолку» сразу несколько жителей Залинейного и Пролетарского районов.

Чтобы во всем разобраться, едем на место.

Мост пропустить невозможно. Проезжаем по улице Тракторной - и вот он, тут же выныривает из-за поворота. С первого взгляда узнаваемый виадук на металлических опорах выглядит крепко, ступеньки ровные, без дыр, краска на перилах и перегородках свежая. Видно, что ремонт был сделан совсем недавно.

- Так и есть, - подтверждает жительница 2-й улицы За Линией Анастасия Лапина. - В порядок его приводили этим летом, все подлатали... Поэтому мы сперва даже не поверили этой новости. Ну, о том, что его снесут... Люди им активно пользуются, а значит, он здесь нужен. Если закроют, весь район до кинотеатра «Россия» и парка Текстильщиков будет отрезан от сообщения с городом напрямую. Мы и так ощущаем, что практически на задворках живем, а так получится, что вовсе за городом окажемся.

Люди находятся в шоке и не знают, что им делатьФото: Ирина ТАРАСОВА

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА И ТРЕЩИНЫ В СВАРНЫХ ШВАХ

О том, что пешеходный мост через Октябрьскую железную дорогу планируют демонтировать, а вместо него построить новый надземный переход, стало известно из-за тендера, опубликованного на портале госзакупок. Открытый аукцион на реконструкцию моста разместили Российские железные дороги. На эти цели из бюджета компании планируется выделить чуть более 21,9 млн рублей.

Надо отметить, что мост, как и большинство имущества возле железных дорог, находится в собственности РЖД. Свое решение компания объясняет тем, что конструкция моста в аварийном состоянии. И второй момент: в связи с тем, что он расположен далеко от вокзала, не используется как связующее звено на пересадочном узле и не приспособлен для инвалидов.

Ремонт, по словам специалистов РЖД, невозможен. «Отремонтировать пролётные строения не представляется возможным – требуется их замена. Опоры также непригодны к эксплуатации вследствие коррозии металла и трещин в сварных швах рельсостоек, что в любой момент может привести к потере устойчивости стоек опор и обрушению сооружения. Таким образом, пешеходный мост находится в аварийном состоянии и должен быть в ближайшее время закрыт для прохода пешеходов», – написано в проектной документации.

Ремонт, по словам специалистов РЖД, невозможен...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Взамен сносимого планируется возвести новый надземный переход, но в полутора километрах от существующего, недалеко от железнодорожного вокзала. Новый мост соединит Пролетарский район по обе стороны железной дороги в районе улиц Колодкина и Железнодорожников. Если вспомнить, то именно здесь в 2015 году на месте служебного перехода произошел трагический случай: «Сапсан» насмерть сбил 17-летнюю девушку.

Перспективы нового моста звучат красиво: пропускная способность должна составить 6000 человек в час, на лестничных пролётах установят лифты для спуска и подъёма маломобильных граждан. Во избежание непредвиденного выхода из строя лестничного подъёмника мост будет оснащён дополнительным комплектом оборудования.

Обозначены и сроки начала и окончания работ - 2019 год.

Правда, все эти радужные планы не впечатляют горожан, тем более тех, кто живёт рядом со старым переходом. Свой мост у казарм горожане ещё надеются отстоять. А потому пишут комментарии в соцсетях, звонят в СМИ и говорят одно:

- Если люди ходят по нему, значит, он нужен!

- Пусть сначала построят, а потом сносят!

Но Анастасия Лапина рассказывает, что совсем недавно мост ремонтировалиФото: Ирина ТАРАСОВА

НАС ХОТЯТ ОТРЕЗАТЬ ОТ МИРА, ОТ ЛЮДЕЙ, ОТ РОДСТВЕННИКОВ

Понять эти комментарии можно, если поговорить с жителями прилегающих улиц.

Игорь Николаевич, пенсионер:

- Мой внук ходит через этот мост в торгово-экономический колледж, что на улице Спартака. Мы сами ходим в супермаркеты, потому что ближайший только через мост. Дорога проторенная, а значит, ходить там никто не перестанет. Минус лишь в том, что «Сапсан» там резко вылетает из-за поворота со стороны Волги, а это небезопасно. Но, с другой стороны, ходить обходными путями за 800 метров по переходу туннельного типа тоже небезопасно. Судите сами: кроме того, что далеко, там мрачная промзона без освещения, пешеходные тротуары отсутствуют. А машин едет много.

Анастасия Лапина:

- В нашем Залинейном микрорайоне уже лет пять назад закрылись две школы: № 2 и № 5. А вот детские садики ещё сохранились и работают. Таким образом, движение по мосту необходимо двум районам.

Что касается нашей семьи, то у меня трое детей, двое из которых ходят напрямую в 1-ю школу и лицей на проспекте Калинина. Ходят пешком, 15 минут и бесплатно. Кроме того, дети моих соседей посещают спортшколы, бассейн, православную школу. И это тоже все на Пролетарке. Нам что, всем отказываться от школ и досуговых занятий?

Валентина Ивановна, пенсионерка:

- Я живу в Залинейном районе. Живу одна в доме, где нет воды, потому что нет водопровода. Мост - моя единственная связь с родственниками, которые живут в казарме, расположенной сразу за ним. Я и мыться к ним хожу, и стирать. Не будет моста - не дойду до них. Транспорт никакой до этой казармы не идёт. Если только до Пролетарки на 24-й маршрутке доехать, а это большой круг, и потом опять долго идти пешком. Это минут 40 как минимум. А раньше на все 10 минут уходило. Нас осознанно хотят отрезать от мира, от людей, от родственников, лишить безопасности.

Если подвести итог всему вышесказанному, то горожан больше всего возмущает, что не было опроса мнений. Получается, их просто поставили перед фактом. И если все-таки мост действительно аварийный, то почему не построить что-то взамен?

В настоящее время жители двух районов собирают подписи и готовят открытое обращение к губернатору Тверской области и в администрацию Пролетарского района. Горожане надеются, что их просьбы не останутся без ответа.

Только за 10 минут по мосту прошло несколько десятков человекФото: Ирина ТАРАСОВА

НА ЗАМЕТКУ

ЗАСВЕТИЛСЯ В КИНО

Мост, который сегодня так обожают фотографы и модели, а также родители с детьми, которые приходят сюда, чтобы провожать поезда, был построен в 1950 году. В советское время был главным маршрутом для работников текстильной промышленности.

Засветился этот мост и в кинематографе. Именно здесь в 1983 году была снята начальная сцена второй части фильма «Чучело». Кристина Орбакайте с небольшим чемоданчиком под грохот проезжающего поезда бежит от толпы школьников, которые пытаются её загнать в руины...

А если вспомнить, что это уже третий объект из этого фильма, который будет уничтожен (Детская областная больница сгорела, Речной вокзал разрушился. - Ред.), поневоле задумаешься о мистике самой картины.

Кроме того, мост все жалеют. Красота же... Да и фильм здесь снимали..Фото: Ирина ТАРАСОВА

Мост неспроста сегодня так обожают фотографы и модели, виды отсюда удивительныеФото: Ирина ТАРАСОВА

А что делать тем, кто из-за линии ходит к родственникам, проживающим в казармах?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Если мост снесут, то обходить придется через промзонуФото: Ирина ТАРАСОВА