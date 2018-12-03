В Твери на улице Артюхиной торжественно открыли новую зону отдыха

В субботу, 1 декабря, в Твери на улице Артюхиной состоялось торжественное открытие преобразившегося сквера.

Объект благоустраивали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также на основании голосования тверичан. Сквер на улице Артюхиной стал одним из лидеров народного волеизъявления.

После создания проекта и проведения конкурсных процедур подрядная организация приступила к выполнению работ.

Ранее, на месте сквера находилась запущенная роща. Местные жители жаловались, что место плохо освещается и не располагает к прогулкам, особенно с детьми. После завершения работ в сквере появились пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, беседки, скамейки. Что касается освещения, то оно появится в самое ближайшее время.

Морозная погода не остановила местных жителей Фото: управление информации администрации Твери

– Для нас благоустройство нового сквера – это настоящий подарок. Теперь и с детьми не приходится уходить в другие дворы, да и пожилым людям есть и где пройтись, и где посидеть, – отметила местная жительница Галина Назарова.

Дети с удовольствием изучали новые аттракционы Фото: управление информации администрации Твери

Во время торжественного открытия зона отдыха была организована программа для детей с конкурсами и музыкой, в которой с удовольствием приняли участие и взрослые жители микрорайона «Юность».