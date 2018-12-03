Илья Ковальчук на ближайшие 30 дней остался без хоккея

Форвард «Лос-Анджелес Кингз», олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира, воспитанник тверского хоккея, гражданин России и США Илья Ковальчук выбыл из игры до 2019 года. На официальном сайте команды сообщается, что российский форвард перенес бурсэктомию - хирургическую операцию по иссечению синовиальной сумки, в которой содержится густая эластичная масса, заполняющая полость суставов. Травма эта не новая, получил её Илья ещё во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Планируется, что восстановление после операции может занять порядка четырех недель.

Чуть ранее тверичанин из-за инфекции в ноге пропустил матч против «Калгари», в котором его одноклубники сумели нанести в створ ворот соперника лишь 14 ударов, проиграв встречу с итоговым счетом 1:4.

Напомним: 1 июля текущего года российский форвард подписал с командой из города ангелов трехлетний контракт на 18,75 млн долларов. Еще перед стартом сезона многие аналитики предвещали команде либо настоящий прорыв, либо полный провал. По всей видимости, в жизнь воплощается второй вариант. В настоящее время «короли», не под стать своему гордому названию, находятся на последнем месте в Западной конференции. За 27 игр команде удалось набраться лишь 21 очко, а ведь всего четыре года назад она становилась чемпионом лиги.

Итоговый результат клуба складывается из нескольких составляющих, однако определяющими все равно остаются тренерские решения и показатели игроков. Похоже, что у «ангелов» не складывается ни там, ни там. Ковальчук, который должен был усилить команду, показывает один из худших коэффициентов полезности в лиге (-13). За 25 матчей Илья сумел забить только пять шайб и отдать девять голевых передач. В последний раз он выходил на ледовую площадку в матче с «Эдмонтом». Та игра стала для него 11-й подряд без набранных очков.

Справедливости ради стоит заметить, что в последнее время Ковальчук получает очень мало игрового времени для форварда его уровня. Зачастую на льду он проводит менее 10 минут, что, естественно, отражается и на его статистических показателях.

Хоккеисты - очень суеверные люди. Наверное, не найдется другого вида спорта, где атлеты так щепетильно относились бы к разного рода приметам. В интернете можно найти множество историй о чудачествах хоккеистов, выполнение которых якобы позволяло им добиваться спортивных успехов. Наверняка они есть и у Ильи, который за свою до последнего времени стремящуюся вверх спортивную карьеру выиграл множество различных наград.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Ковальчук в составе СКА стал обладателем кубка Гагарина. По традиции игроки, завоевавшие трофей, спешат привезти его на малую родину, чтобы порадовать земляков. Так вот, Илья кубок в Тверь так и не привез. Корреспондент «КП»-«Тверь» даже связывался с пресс-службой команды, и собеседник на том конце провода уточнил, что игрокам никто препятствия не чинит. Хочешь показать трофей землякам? Бери и показывай. По-видимому, у «Капитана Крюка» такого желания не было. Правда, кубок в Твери все-таки появился, а Ковальчук - нет. Главный трофей согласился привезти в столицу Верхневолжья один из членов команды.

В феврале 2018 года сборная России в финале Олимпийских игр совладала с немцами и наконец-то взяла долгожданное золото. После победы Илья во время интервью сказал следующее (цитата по RT): «Не планируем с золотыми медалями устраивать тур, как это происходит с кубком Стэнли. Таких традиций нет. Думаю, каждый поедет к себе на родину, в свой родной город и покажет медаль жителям. Я это сделаю точно».

Родина своего героя так и не дождалась. Последняя надежда оставалась на майский Кубок Ильи Ковальчука, но и там тверичанин с медалью не появился. Конечно, несколько наивно подтягивать заокеанские неудачи форварда к этим событиям, но, если ты даешь обещание, его надо выполнять.