Депутаты Заксобрания Тверской области обсуждали вопросы развития сельского хозяйства на агропредприятиях

Депутаты Законодательного собрания Тверской области в рамках «парламентских дней» продолжают практику выездной работы в районах Верхневолжья.

Третья поездка состоялась в Старицкий район. Вместе с областными парламентариями в ней принял участие депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко. Основной целью поездки стало знакомство с работой ведущих сельхозпредприятий, их успехами и проблемами.

Участникам предстояло изучить актуальные вопросы социально-экономического развития территорий непосредственно на базе муниципальных образований, а также лично ознакомиться с существующими проблемами и постараться найти пути их решения.

- Мы с коллегами давно хотели посмотреть, как живут и развиваются предприятия агропромышленного комплекса. Почему выбрали именно Старицкий район? Вполне объяснимо: с точки зрения сельскохозяйственного производства это довольно развитый район. Кроме того, он второй после Кашинского по площади используемых земель сельхозназначения, - пояснил председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

Знакомство с сельхозпредприятиями Старицкого района началось с посещения ООО «Коптево», где разводят кроликов породы хиплус. Директор компании Борис Фишер рассказал, что на данный момент общее поголовье кроликов достигло 15 тысяч единиц. В дальнейших планах предприятия довести эту цифру до 40 тысяч. Производство расширят в том случае, если будут найдены новые рынки сбыта. В настоящий момент предприятие ещё не погасило банковский кредит, поэтому более 30% от выручки приходится отправлять кредитору.

- У нас очень качественная продукция, но зачастую вынуждены доказывать потенциальным партнёрам, что лучше брать её, чем китайские аналоги, значительно уступающие по качеству, зато продающиеся по более низким ценам, - говорит Борис Фишер. - У нас есть несколько партнёров, которые распробовали продукцию и охотно берут её, но в целом вопрос реализации продвигается тяжело. 98% нашей продукции идёт на московские рынки. С Тверью работаем мало. Хотелось бы увеличить тверские объемы, однако договориться с магазинами и торговыми сетями, представленными в Твери, крайне сложно. Чаще это мизерные поставки – можно сказать, для рекламы. Надеемся на помощь в решении этого вопроса.

Вопрос, касающийся продвижения местной продукции в федеральные торговые сети, функционирующие на территории региона, возникает не впервые. Чтобы добиться сдвига в этом направлении, вопрос надо решать и на законодательном уровне.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко уже не раз побывал в Старицком районе. Правда, раньше он посещал муниципальный район в статусе депутата областного парламента, председателя постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской области. О многих проблемах знает не понаслышке и готов помочь в их решении, но уже на федеральном уровне.

- Многие проблемы сельхозпроизводителей нужно решать именно нам, представителям законодательной власти, в том числе и на уровне федерального парламента, - считает Сергей Веремеенко. - Зачастую вопросы возникают на стадии реализации готовой продукции. К примеру, это заход в федеральные торговые сети. Как правило, предлагаемая продукция экологически чистая, качественная, но у производителей есть проблемы с тем, чтобы быть представленными на полках магазинов федеральных торговых сетей. Убежден, с некачественной продукцией в федеральных торговых сетях нужно нещадно бороться. В частности, мы планируем продолжить тему, которую начали разрабатывать в этом году: введение паспортов качества. Кроме того, нужно обязательно работать с федеральными сетями, чтобы брали местную качественную продукцию на реализацию.

В Старицком районе есть и такое предприятие, которому помощь не нужна. ООО «Экоагрофарминг» закончило 2017 год с прибылью. На полях предприятия выращиваются зерновые культуры и картофель, а сама компания является участником государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области на 2013–2018 годы». Об успехах ООО «Экоагрофарминг» лучше всего скажут цифры. 60% картофеля, продающегося в «Ленте» Санкт-Петербурга, поступает именно отсюда.

- Планируем расширяться, - говорит председатель совета директоров ООО «Экоагрофарминг» Олег Игнатов. - Под имеющуюся площадку (она у нас в аренде) мы занимаемся проектированием под перспективный план развития. На следующий год хотим на 25% увеличить объемы по картофелю: с 530-540 га до 650 га. Надеемся сохранить планы органического роста, исходя из имеющихся посадочных площадей и возможностей инфраструктуры. Планируем постепенный, но стабильный рост. Сегодня у нас всё заточено на то, чтобы отгружать продукцию (картофель) самого высокого качества, тем более что требования торговых сетей - наших основных потребителей - растут. И основное из них - высокое качество продукции.

Стоит заметить, что предприятие добивается успехов во многом из-за того, что постоянно находится в развитии. Расширяется парк спецтехники, возводятся новые цеха под фасовку и хранение продукции. Конечно, на таком производстве и вопросы более глобальные. Самый острый из них касается возврата в районную собственность не используемых по назначению земель. Порой возникают такие ситуации: хозяев у площадей уже нет, а вернуть землю и пустить именно под развитие АПК нельзя. При этом действует федеральный закон, однако на практике он не применяется. Этой темой заинтересовался Сергей Веремеенко, обещав поднять её в Госдуме.

Посетили депутаты и сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ратмир». С молочно-товарных ферм, которых в «Ратмире» одиннадцать, молоко доставляется в цех, где с помощью бактофуги доводится до евростандарта, затем по молокопроводу поступает в цех на линию по розливу молока. Интересно, что в цехе установлена уникальная линия по розливу молока в пластиковые бутылки, что позволяет создать полный замкнутый цикл. Предприятие разливает 18 видов продукции, которая затем реализуется под брендом «Старицкий молочник». Найти готовый продукт можно в Старице, Твери, Тверской области и Москве.

Как отметил председатель областного парламента Сергей Голубев, по итогам «парламентского дня» будут сделаны определенные выводы, в том числе по развитию нормативной базы, по субсидиям сельхозпроизводителям.

- Но главный наш вывод – сельское хозяйство развивается. Конечно, здесь есть свои проблемы, тем не менее предприятия ориентированы именно на развитие, - подчеркнул спикер областного парламента.

Говорил о развитии и глава Старицкого района Сергей Журавлев. Причем разговор шел не только о предприятиях, но и о социальной сфере.

- Думаю, очевидно, что параллельно экономике развивается и социальная сфера на селе, - говорит Сергей Журавлев. - Это свидетельствует о том, что жизнь движется вперед: строятся новые школы, новые детские сады, то есть создаются совершенно другие условия для жизни людей. Да, проблем немало, но и развитие тоже есть. Хотел бы также отметить еще одну немаловажную проблему – дефицит квалифицированных кадров, в том числе и в сельском хозяйстве. Нужны грамотные специалисты, агрономы, зоотехники и механизаторы. Согласитесь, что современная дорогостоящая техника требует высококвалифицированных механизаторов.

Председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской области Александр Кушнарев задачу своего комитета, свою, как депутата областного парламента, видит в отстаивании интересов сельхозтоваропроизводителей.

- Прежде всего, должна быть поддержка из бюджета – из федерального, областного. Ведь если не поможем своим товаропроизводителям, потом будет тратить в разы больше средств на закупку импорта, часто не совсем качественного, - убежден парламентарий.

Член Общественной палаты Тверской области Надежда Дарченкова впервые принимала участие в «парламентском дне». Общие впечатления: формат работы задан верный, ведь ничто не заменит личного знакомства с территорией, бесед на предприятиях, встреч с общественностью, где можно получить информацию из первых рук и тут же попробовать наметить пути решения, казалось бы, сложнейшей проблемы.

- Сегодня мы посетили ряд ведущих сельскохозяйственных предприятий Старицкого района, пообщались с их руководством, услышали проблемы. Важно, что совместно работали депутаты всех уровней: от Госдумы и регионального парламента до районного Собрания депутатов. Поэтому и вопросы были самые злободневные. Такая совместная работа пойдет на пользу всем: и сельхозпредприятиям, и населению района, и депутатам, - уверена Надежда Дарченкова.

Завершился третий «парламентский день» встречей с представителями общественности района. В формате диалога были подведены итоги мероприятия, а также взяты в разработку вопросы, которые наиболее сильно волнуют местных жителей. По общему мнению, форма «парламентского дня» получилась удачной. Работа в подобном формате обязательно будет продолжена.

- Такая форма работы себя положительно зарекомендовала и будет развиваться. Тем более, как показывает наш опыт проведения «парламентских дней» в Лихославле, Ржеве, а теперь и в Старице, нам есть над чем работать. В том числе необходимо оказание поддержки со стороны Законодательного Собрания, подготовка новой законодательной базы. Поэтому, уверен, «парламентские дни» в хорошем смысле будут набирать обороты, - резюмировал председатель Законодательного собрания Сергей Голубев.