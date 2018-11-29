2018-11-29T14:53:14+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» рассказывает о самых простых способах передачи показаний счётчиков воды

Чтобы избежать очереди в офисе или на телефонной линии, передать показания приборов учета воды можно без звонка в кол-центр и без личного обращения в ООО «Тверь Водоканал».
Алина ПЕТРОВА
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Сделать это можно при оплате услуг водоснабжения и водоотведения через Сбербанк или на Почте России.

Для этого необходимо текущие показания счетчиков внести в таблицу приборов учета, которая расположена в правой части квитанции. Таких таблиц две, данные следует продублировать в обеих, на их основании будет сделан расчет в следующей платежке. Внимание, при передаче показаний с приборов учета следует списывать цифры черного цвета до запятой. Важно при оплате обязательно проверить в чеке, правильно ли оператор отразил показания во избежание ошибок в будущих начислениях.

«Мы постоянно работаем над развитием и улучшением сервисов приема показаний. Мы предлагаем нашим потребителям массу способов с использованием современных каналов коммуникаций, включая электронную почту, сайт предприятия, личный кабинет абонента. Но также понимаем, что для большинства пожилых людей это неудобно. Передача показаний в квитанции при оплате – самый простой способ: никуда не нужно звонить, никаких очередей», - поясняет коммерческий директор ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

«Тверь Водоканал» напоминает, что текущие показания счетчиков воды можно также направить на электронный адрес help@tvervodokanal.ru либо воспользоваться личным кабинетом или активной кнопкой «Ввод показаний счетчика от физических лиц» на сайте предприятия.

Передавать показания приборов учета можно в любой день, но в расчет за текущий месяц будут приняты показания, переданные до 25-го числа. Если данные о фактическом потреблении не будут переданы, система автоматически сделает расчет по среднему значению потребления в месяц.

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