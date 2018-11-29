Депутат Тверской городской Думы просит прокуратуру отменить решение о переименовании улицы Володарского и Советской площади

По мнению депутата, в процессе принятия резонансного решения о переименовании Володарки в улицу Андрея Дементьева и Советской площади в площадь Михаила Тверского администрацией Твери и депутатами были нарушены пункты сразу нескольких правовых актов.

- Оставлять решение в таком виде категорически нельзя, - уверен Сергей Шишков. - Документы были подготовлены халтурно, нарушений много.

С самого начала процедуры депутат-коммунист, выступавший против переименования, тщательно следил за процессуальными нарушениями:

- Я изначально обращал на них внимание, выступал на заседаниях комитета и Думы. Указывал коллегам на конкретные нарушенные статьи 177-го решения (Решение Тверской городской Думы от 30 июня 2016 года № 177 «Об утверждении порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети». - Ред.), но меня просто проигнорировали.

Депутат считает, что его коллеги закрыли на всё глаза и оставили без внимания его замечания в угоду актуальной конъюнктуре.

- Самое грубое нарушение, на мой взгляд, было допущено в процедуре переименования улицы Володарского. Дело в том, что именами людей, умерших менее 10 лет назад, у нас разрешено называть только новые улицы. Это правило существует как раз для того, чтобы избежать конъюнктурщины. Такое переименование могло бы быть возможным, если бы его предложили губернатор либо глава города. Но это предложение поступило от общественных организаций! - возмущается Сергей Шишков. - Там набирается ещё много нарушений: в части процедуры голосования и других. Но все замечания были проигнорированы, что и вынудило меня обратиться в прокуратуру.

Возмущение депутата вызвал и факт несогласованности решения народных избранников с волей народа.

- У меня собрана огромная пачка подписных листов! - с чувством рассказывает Сергей Викторович. - Причём не только от жителей улицы Володарского, но и от других неравнодушных граждан, выступавших против. Я показывал их в Думе! Но это не повлияло на коллег-депутатов...

Если прокуратура поддержит обращение Сергея Шишкова, в Думу должно быть направлено представление об отмене решения народных избранников. Последние могут согласиться, и тогда ситуация решится в пользу старых наименований. В случае отказа думцев менять принятое решение остаётся только суд. Депутат Шишков намерен идти до конца.

- Решение было принято бегом и не по уму. Как, впрочем, и всё, что у нас делается - начиная от общественного транспорта и заканчивая теплосетями! И как быть в этой ситуации? Плюнуть и закрыть глаза: ну нарушили и нарушили – так, что ли? – негодует Сергей Шишков, но спустя несколько секунд подытоживает оптимистично: – Я всё же надеюсь, что разум восторжествует!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Таблички-аншлаги с новыми названиями уже размещены на домах по улице Андрея Дементьева. Торжественное обновление названия экс-Советской площади планировалось на начало декабря. Обновились и карты популярных поисковиков: Яндекс ещё несколько дней назад поменял Володарского на Дементьева и распрощался с советским прошлым одной из красивейших городских площадей. Карты Гугла на момент написания материала показывали улицу Дементьева, но почему-то пока оставили площади Михаила Тверского её старое название.