2018-12-06T12:59:32+03:00
Общество

В Твери погода устроит свистопляску: то всё застынет, то станет вязко

Но сильных морозов не будет
Альберт БОЙКОВ
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Снег выпадет, но потом опять растаетСнег выпадет, но потом опять растаетФото: Василий ХОДАРЕВ
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Вместе с наступлением декабря в Тверскую область пришла незваная оттепель. Выпавший снег превратился в грязную жижу, от которой нет спасения ни пешеходам, ни автомобилям. Но небесная канцелярия вновь готова показать свой непостоянный характер.

- В настоящее время свои позиции пытается укрепить антициклон, но сделать это ему не удастся. На смену уже идет мощный циклон, центр которого находится в Северном море, - комментирует погодные капризы доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Так, в пятницу температура воздуха может опуститься до -3 градусов, а в ночь на субботу и до -9 градусов. В первый выходной термометр будет показывать около -5 градусов, однако сильнее наверняка не похолодает.

А уже в воскресенье жители Верхневолжья станут свидетелями изменений, которые принесет с собой атмосферный фронт надвигающегося из Европы циклона. На улице потеплеет до -2 градусов и начнет сыпать подгоняемый слабым южным ветром снег.

В понедельник температура воздуха может подняться уже до +1 градуса. Есть высокая вероятность того, что такая погода задержится до среды. Все три дня температура воздуха в ночные часы будет колебаться около отметки в -1 градус. Что касается снега, то, если он и пойдет, много неудобств горожанам он, скорее всего, не доставит.

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